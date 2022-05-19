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陪妻看婦產科被恭賀「你當爸爸了！」人夫驚被戴綠帽　小王下場曝

▲一名懷孕的女網友抱怨，老公竟然連產檢都要AA制。（示意圖，Pixabay）

▲一名人夫陪妻子看婦產科，被告知「當爸了」才驚覺戴綠帽。（示意圖，Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

新竹一名戴姓男子日前陪妻子到婦產科看診，不料卻被醫師祝賀「恭喜你當爸爸了」，讓他瞬間變臉，因為他自知與妻子已許久未進行性行為，回家逼問後，妻子才坦承，與另一名張姓男子發生關係，他氣得向小王提告，並求償100萬元。新竹地院審理後，判張男須賠償20萬元。

根據判決書，戴男和黃女結婚7年，育有1名未成年子女，去年10月戴男陪同妻子到新竹國泰醫院婦產科就診，結果被醫生告知，妻子已有12周又2天的身孕，甚至還向他道賀「恭喜你當爸爸了」，但他自知與妻子已許久沒發生性行為，因此懷疑被戴綠帽，一問之下，妻子才坦承去年7月與一名張姓男子發生性關係。

黃女得知懷孕後，當天中午就立即傳Line給張男，「現在我懷孕了，真的，你要怎麼辦？」後來因2人不願生下嬰兒，於是黃女就在下午到傍晚之間到另一間婦產科診所進行人工流產手術。戴男將對話截圖後，一狀把張男告上法院，並求償100萬元精神慰撫金。

新竹地院指出，經LINE對話紀錄、婦產科嬰兒超音波照片等證據顯示，戴男的說法可採，而張男與黃女發生性行為並使女方懷孕，已逾越普通朋友應有的正常社交程度，屬故意以背於善良風俗之方法，不法侵害戴男與配偶間的婚姻生活信賴基礎，並破壞干擾2人於婚姻關係中忠實義務及保持婚姻共同生活圓滿、安全及幸福，情節重大，足以導致戴男受有精神上之痛苦。

法官認定，戴男請求張男賠償他所受非財產上之損害，即屬有據，審酌雙方身分、地位、經濟狀況等關係後，判張男需賠償人夫20萬元，全案可上訴。

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