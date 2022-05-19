　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／實體上課還是遠距教學？　各縣市總整理一次看

▲▼國內新冠疫情嚴峻，學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課的無限循環之中。圖為新北市光復高中遠距視訊教學畫面，為在家無法上課的同學提供線上教學服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內新冠疫情嚴峻，各縣市紛紛決議國高中小實體或遠距上課辦法，圖為新北市光復高中遠距教學畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡怡萍／整理報導

國內疫情持續高溫、連日確診破萬，今天更突破9萬例，因應嚴峻疫情已有多間大學公告遠距教學至學期末，而國中小、高中究竟是採實體上課還是遠距教學，也是家長與學生關注的議題，各縣市做法與時程也不一，對此，《ETtoday新聞雲》也整理了全國各縣市最新公布如下：

基隆

[廣告]請繼續往下閱讀...

採實體與線上融合方式，家長可自由選擇是否要讓孩子到校上課。另，所有國中九年級與市立高中三年級學生，自5月23日起到畢業典禮前，以不到校採遠距教學為原則，至於國立與私立高中因為屬於教育部管轄，建議各校參考辦理。

基隆市國中九年級、市立高中三年級學生　5／23起遠距教學

台北

國高中小5月23日至27日，進行遠距教學，如有重要考試可返校辦理。國三、高三學生則自5月23日起全面遠距教學至畢業典禮前一天。

台北小學、國高中下周全停課　「2情況」仍需實體到校

▲▼北市疫情0518。（圖／北市府提供）

新北

授權由各校決定

桃園

授權由各校決定

桃園市政府指出，目前桃市國三（含補習班）都已經停課，改採遠距教學，至於國中會考後，目前擬定各校自5/23-5/29遠距一週，未來視疫情狀況調整是否延長。

桃園+13827！9成學校表達意願　鄭文燦：高中以下遠距教學1週

新竹縣

●依現行停班停課辦法處理。

新竹縣府表示，目前只發布國三及高三至5/16日起線上教學一週，其餘鼓勵教師實體與線上融合教學。

新竹市

●依現行停班停課辦法處理。

新竹市府指出，5月16日起市府已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學至5月20日，未來遠距教學原則，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。

苗栗

●依現行停班停課辦法處理。

苗栗縣府指出，5月16日起縣府已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學至5月20日，未來遠距教學原則，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。

台中

高中以下學校暫停實體課程，改採線上教學，其中國小、國中、高中生5月23日到27日暫停實體課程，但幼兒園、課照中心以及補習班維持正常上課。

快訊／台中確診首破7千！盧秀燕宣布高中以下5／23-27停實體課

▲台中確診首度破7000！盧秀燕宣布高中以下學校5/23-27停實體課。（圖／記者游瓊華翻攝）

彰化

●依現行停班停課辦法處理。

南投

國中九年級學生5月25日起至畢業典禮前暫停實體課程改採線上教學。

快訊／南投國三生5／25會考後暫停實體課　畢典前全採線上教學

雲林

●依現行停班停課辦法處理。

雲林停不停課？　張麗善：校園防疫長實際評估

嘉義縣

●依現行停班停課辦法處理。

嘉義市

●依現行停班停課辦法處理。（目前主要仍以班為單位）

台南

●依現行停班停課辦法處理。

教育局表示，台南市疫情不像北部嚴重，國中小每天停課班級數約佔全市總班級數4.3％，尚在可掌握範圍。各校的停課標準依中央防疫規定，以確診個案為核心進行停課範圍認定，可兼顧防疫與學生的學習品質；但學校若因停課人數增加，導致課務運作困難，仍可自主決定採全班或全校性停課，改採線上教學，各校在基本原則上，仍可因地制宜進行評估決定。此外，由於全面停課尚涉及12歲以下學童家長陪同，會增加家長請假照顧的負擔。因此，目前仍暫維持現有停課機制，後續會隨南市疫情發展和中央的規定，滾動評估修正。

高雄

5月23日至25日，高中以下學校、幼兒園、課照中心暫停實體課程，改採線上教學。

5月21日至25日，補習班暫停實體課程，改採線上教學

衛生局指出，因應短期疫情上升，高雄高中、國中、國小暑假前得採行居家線上學習，各校得以全年級或班級為單位，經學校防疫專責小組會議決議，進行線上教學，起始日期由學校自主決定。

此外，學校、幼兒園「5月23日至5月25日」全面居家遠距教學3天；補習班部分也於「5月21日至5月25日」進行居家遠距教學5天。若家長無法照顧孩子，學校、幼兒園、課照中心仍需提供基本照顧服務

快訊／高雄高中以下暫停實體課程　學校幼兒園「這三天」全面遠距

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

屏東

●校方可因應疫情狀況，彈性實施遠距線上教學，但縣府不強迫。

宜蘭

●所屬各級學校5月23日到5月27日，暫停實體課程1週

快訊／宜蘭+2144！　縣府：各級學校5／23起暫停實體課程5天

▲▼宜蘭疫情狂燒！宜縣長林姿妙為保護學生，宣布宜縣學校23-27日暫停實體課程1週。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭疫情狂燒！宜縣長林姿妙為保護學生，宣布宜縣學校23-27日暫停實體課程1週。（圖／宜縣府提供，下同）

花蓮

●各級學校可彈性實施，但須向教育處核備

台東

●依現行停班停課辦法處理。

澎湖

●依現行停班停課辦法處理。

金門

國三生會考後停課、國一、二生正常上課、國小採線上教學

連江

●隨疫情滾動式調整。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
快訊／桃園宣布：高中以下遠距教學1週
快訊／暴雨熱點擴大！　7縣市發布豪、大雨特報
快訊／新北終於宣布！　7行政區學校改線上學習
快訊／台南宣布：國中小下周停實體課
快訊／高雄宣布：高中以下學校5／23起停實體課7天
快訊／被foodpanda暴雷「要開蛋塔專賣店」　肯德基急發
柯文哲：我們講的建議　中央「每樣都照抄了」
教育部增訂「黃郁婷條款」　損害國家形象最重取消國手資格
快訊／盧秀燕宣布：高中以下5／23-27停實體課
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情洪峰將來襲　盧秀燕：台中增開2處大型PCR給藥得來速

桃園+13827！9成學校表達意願　鄭文燦：高中以下遠距教學1週

雲林＋951！虎尾斗六確診破百　確診人數停課班級暴增

暴雨熱點擴大　氣象局發布7縣市豪、大雨特報

快訊／台南+4795！國中小下周全面線上教學　自主決定採實體課

快訊／台中+7444再攀高　30多歲臥床男子確診當天不治

快訊／陳其邁宣布：高雄高中以下學校　5／23起暫停實體課7天

長輩沒打疫苗！他仍堅持喝喜酒、唱KTV　「4天後確診」1句話惹怒網

挺過脫光撩人夫風暴！女鄉代直播曝染疫　網關心她頸上的神祕點點

遭侯友宜批問題沒解決　陳時中怨：接受地方意見被講跟地方走

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

疫情洪峰將來襲　盧秀燕：台中增開2處大型PCR給藥得來速

桃園+13827！9成學校表達意願　鄭文燦：高中以下遠距教學1週

雲林＋951！虎尾斗六確診破百　確診人數停課班級暴增

暴雨熱點擴大　氣象局發布7縣市豪、大雨特報

快訊／台南+4795！國中小下周全面線上教學　自主決定採實體課

快訊／台中+7444再攀高　30多歲臥床男子確診當天不治

快訊／陳其邁宣布：高雄高中以下學校　5／23起暫停實體課7天

長輩沒打疫苗！他仍堅持喝喜酒、唱KTV　「4天後確診」1句話惹怒網

挺過脫光撩人夫風暴！女鄉代直播曝染疫　網關心她頸上的神祕點點

遭侯友宜批問題沒解決　陳時中怨：接受地方意見被講跟地方走

日本擬鬆綁邊境檢疫　約百國人士可望免篩檢隔離

疫情洪峰將來襲　盧秀燕：台中增開2處大型PCR給藥得來速

北市婦被通緝前夕「快篩陽」　隔天被抓「里長代付罰金」放行

被爆違停還不給開單！徐巧芯回應了　撂狠話要調監視器與員警對質

陸將對NFT加強監管？官媒喊話：儘早出台相關法規

12款「神級化妝水」推薦！青春露、靈芝水加分用法　保養控一定要知道

確診就可領傷病給付？　勞保局：「這1種狀況」不能領

《牛車來去》陽性+5！　劇組發聲「調整班表」不停拍

巧遇公園大魔王！柯基愣原地對看　3秒轉頭繞道媽笑：上次陰影還在

資生堂千金6月大愛兒染疫！　夫妻雙雙淪陷被傳染　

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

宅神爆「Taiwan Can Help」登上紐報

防疫理賠還車貸　網回答超一致

女兒LINE稱爸媽「腦殘人」　爸傻眼：有點傷心

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

更多熱門

相關新聞

盧秀燕：台中增開2處大型PCR給藥得來速

盧秀燕：台中增開2處大型PCR給藥得來速

疫情洪峰將至，台中市長盧秀燕今天下午在記者會上宣布，明天將在中央公園、梧棲童綜合醫院開設「大型PCR給藥得來速」，提供採檢、看診、領藥一條龍「PCR給藥得來速」服務，民眾免預約隨到隨採，提供便利服務也分流醫療量能。

確診就可領傷病給付？　勞保局：「這1種狀況」不能領

確診就可領傷病給付？　勞保局：「這1種狀況」不能領

雲林＋951！確診人數及停課班級暴增

雲林＋951！確診人數及停課班級暴增

即／黃偉哲宣布：台南國中小下周全面線上教學

即／黃偉哲宣布：台南國中小下周全面線上教學

即／台中+7444　30多歲男確診當天不治

即／台中+7444　30多歲男確診當天不治

關鍵字：

台灣防疫疫情新冠肺炎Covid-19學校遠距教學縣市國中小高中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面