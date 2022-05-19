不斷更新／實體上課還是遠距教學？　各縣市總整理一次看

▲國內新冠疫情嚴峻，各縣市紛紛決議國高中小實體或遠距上課辦法，圖為新北市光復高中遠距教學畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡怡萍／整理報導

國內疫情持續高溫、連日確診破萬，今天更突破9萬例，因應嚴峻疫情已有多間大學公告遠距教學至學期末，而國中小、高中究竟是採實體上課還是遠距教學，也是家長與學生關注的議題，各縣市做法與時程也不一，對此，《ETtoday新聞雲》也整理了全國各縣市最新公布如下：

基隆

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● 採實體與線上融合方式 ，家長可自由選擇是否要讓孩子到校上課。另，所有 國中九年級與市立高中三年級學生 ，自5月23日起到畢業典禮前，以不到校採遠距教學為原則，至於國立與私立高中因為屬於教育部管轄，建議各校參考辦理。

基隆市國中九年級、市立高中三年級學生 5／23起遠距教學

台北

● 國高中小5月23日至27日，進行遠距教學 ，如有重要考試可返校辦理。 國三、高三學生則自5月23日起全面遠距教學至畢業典禮前一天。

台北小學、國高中下周全停課 「2情況」仍需實體到校

新北

● 授權由各校決定 。

桃園

● 授權由各校決定 。

桃園市政府指出，目前桃市國三（含補習班）都已經停課，改採遠距教學，至於國中會考後，目前擬定 各校自5/23-5/29遠距一週 ，未來視疫情狀況調整是否延長。

桃園+13827！9成學校表達意願 鄭文燦：高中以下遠距教學1週

新竹縣

●依現行停班停課辦法處理。

新竹縣府表示，目前只發布 國三及高三至5/16日起線上教學一週 ，其餘鼓勵教師實體與線上融合教學。

新竹市

●依現行停班停課辦法處理。

新竹市府指出， 5月16日起 市府已因應國中會考， 全市國三生改採遠距教學至5月20日 ，未來遠距教學原則，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。

苗栗

●依現行停班停課辦法處理。

苗栗縣府指出，5月16日起縣府已因應國中會考， 全市國三生改採遠距教學至5月20日 ，未來遠距教學原則，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。

台中

● 高中以下學校暫停實體課程，改採線上教學 ，其中 國小、國中、高中生5月23日到27日暫停實體課程 ，但幼兒園、課照中心以及補習班維持正常上課。

快訊／台中確診首破7千！盧秀燕宣布高中以下5／23-27停實體課

彰化

●依現行停班停課辦法處理。

南投

●國中九年級學生自 5月25日起至畢業典禮前暫停實體課程 改採線上教學。

快訊／南投國三生5／25會考後暫停實體課 畢典前全採線上教學

雲林

●依現行停班停課辦法處理。

雲林停不停課？ 張麗善：校園防疫長實際評估

嘉義縣

●依現行停班停課辦法處理。

嘉義市

●依現行停班停課辦法處理。（目前主要仍以班為單位）

台南

●依現行停班停課辦法處理。

教育局表示，台南市疫情不像北部嚴重，國中小每天停課班級數約佔全市總班級數4.3％，尚在可掌握範圍。各校的停課標準依中央防疫規定，以確診個案為核心進行停課範圍認定，可兼顧防疫與學生的學習品質；但學校若因停課人數增加，導致課務運作困難， 仍可自主決定採全班或全校性停課 ，改採線上教學，各校在基本原則上，仍可因地制宜進行評估決定。此外，由於全面停課尚涉及12歲以下學童家長陪同，會增加家長請假照顧的負擔。因此，目前仍暫維持現有停課機制，後續會隨南市疫情發展和中央的規定，滾動評估修正。

高雄

● 5月23日至25日，高中以下學校、幼兒園、課照中心暫停實體課程 ，改採線上教學。

● 5月21日至25日，補習班暫停實體課程，改採線上教學 。

衛生局指出，因應短期疫情上升，高雄高中、國中、國小暑假前得採行居家線上學習，各校得以全年級或班級為單位，經學校防疫專責小組會議決議，進行線上教學，起始日期由學校自主決定。

此外，學校、幼兒園「5月23日至5月25日」全面居家遠距教學3天；補習班部分也於「5月21日至5月25日」進行居家遠距教學5天。若家長無法照顧孩子，學校、幼兒園、課照中心仍需提供基本照顧服務

快訊／高雄高中以下暫停實體課程 學校幼兒園「這三天」全面遠距

屏東

●校方可因應疫情狀況， 彈性實施遠距線上教學 ，但縣府不強迫。

宜蘭

●所屬各級學校自 5月23日到5月27日，暫停實體課程1週

快訊／宜蘭+2144！ 縣府：各級學校5／23起暫停實體課程5天

花蓮

●各級學校 可彈性實施，但須向教育處核備 。

台東

●依現行停班停課辦法處理。

澎湖

●依現行停班停課辦法處理。

金門

● 國三生會考後停課、國一、二生正常上課、國小採線上教學 。

連江

●隨疫情滾動式調整。