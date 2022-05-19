精品達人服刑「口腔癌半年變末期」　母泣：等不治才能保外就醫？

記者邱中岳／台北報導

二手精品達人的阿邦師，因涉犯加重詐欺罪遭最高法院判刑3年半定讞，因罹患口腔癌，提出醫院證明被監所拒收，阿邦師也固定接受治療並向監所陳報，但卻被質疑躲五星級飯店過豪奢生活，因此再度遭檢舉，最後認定必須入監服刑，但服刑期間病情加重，口腔癌最後演變成4級。阿邦師的母親19日淚訴，「難道不能保外就醫嗎？」

李正邦綽號阿邦師，因涉犯加重詐欺罪嫌，被最高法院判刑3年半定讞，因在期間提出罹患口腔癌的診斷證明，監所拒收，但卻被爆料還住五星級飯店，過著豪奢的生活。

▲阿邦師母親淚訴，兒子入監服刑，錯過黃金治療期，口腔癌細胞擴散成末期。（圖／記者邱中岳攝）

對於阿邦師的處境，他67歲的李姓母親19日出面表達不捨。李母表示，2020年10月7日提出「癌前病變」證明書，檢察官裁定20萬保外就醫，但仍被檢舉逍遙法外。

李母淚訴，兒子提出的醫院證明，當時是初期發現口腔癌，原本在2021年10月27日要在高雄醫學院附設醫院進行手術，但卻在10月22日被強制要求入監服刑，「這樣根本延誤救治時間」。

▲阿邦師加重詐欺遭判決3年半，在入監服刑前發現罹癌，左側臉頰也出現腫瘤。（圖／記者邱中岳翻攝）

沒想到，阿邦師在入監後，監所配合的戒護就醫院所為國軍高雄總醫院左營分院，但是卻沒有足夠設備替阿邦師進行手術，最後轉院至高雄醫學院附設中和紀念醫院，在2022年1月份進行手術，但卻發現口腔癌已經惡化至第2期。

阿邦師在手術結束後休息10天，繼續入監服刑，4月口腔癌又惡化，當月進行切片治療，7天後確認癌細胞擴散至第4期；李母難掩失落表情，「這樣錯過黃金救治期，難道真的要宣告不治，才能保外就醫嗎？」

▲李母指出，兒子口腔癌已經變成4期了，希望能夠保外就醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

李母指出，原本育有2男1女，阿邦師為長子，另外2個弟妹都因病過世，沒想到剩下唯一的兒子還被診斷出口腔癌末期，還錯過黃金治療期，希望相關單位能夠重視，讓唯一的兒子可以接受完整的治療。