徵信社拿53萬幫討債卻搞失聯　人夫淚崩：妻產後癱瘓怎麼活？

▲人夫委託徵信社追債卻遭詐騙53萬，淚崩表示妻子因生產成癱，全家生活無以為繼。（圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

經營徵信社的陳姓男子涉嫌在3年前，以可以幫忙追回債務為幌子，向1對夫妻推銷業務，這對夫妻信以為真，陸續付了12萬人民幣(約台幣53萬元)，沒想到最後陳男片面終止委任關係且失聯，人夫提告出庭時痛哭，妻子生產後四肢癱瘓，討不回債務又被騙走約53萬元，實在很難生活，台北地檢署18日依詐欺罪起訴陳男。

據了解，被騙的人夫原本在媒體工作，他和妻子因為追討一筆貨款，遲遲沒有下文，2019年9月間，徵信社陳姓負責人得知後，主動表明可代為尋人，這對夫妻信以為真，簽下15萬人民幣的委任契約，並先匯款10萬人民幣到指定帳戶，之後開始苦苦等候消息。

等到2020年5月間，陳男終於給了好消息，表示在大陸珠海找到債務人，但是要接人回台灣，得再花2萬人民幣，夫妻也依約給了現金，並取得陳男開立的收據，9月間，陳男改口稱，在對岸的接頭人出了點狀況，必須中止接受夫妻的委託，隨後失聯。

被害夫妻發現受騙後趕緊提告，就在這段偵辦期間，被害人的妻子因生產的關係，現在四肢癱瘓終日臥床，人夫出庭哭訴家庭悲劇，希望檢察官能幫忙討回公道，但是陳男因傳拘不到遭通緝，好不容易被逮回來，又說沒錢可還，檢察官最後依詐欺罪嫌起訴陳男。