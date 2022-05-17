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認識3周狂借6位數！小護士戀麻醉科醫　真實收入曝光...她超傻眼

▲受寵體質,戀愛,愛情,。（圖／pexels）

▲溫姓女護理師在交友軟體認識自稱麻醉科醫師的孫男，並謊稱與朱芃年醫師合開醫美診所，導致溫女誤信更陸續借錢。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

台版《Tinder大騙局》！鐘姓女護理師在交友軟體認識孫姓男子，孫男自稱為麻醉科醫師且與名醫朱芃年合開醫美診所，鐘女便與他進入曖昧階段。豈料，孫陸續以錢包不見等藉口借11萬餘元，鐘女察覺有異後報警處理，警詢時朱芃年證述「孫時常以診所麻醉師之名招搖撞騙」。士林地院審結，依詐欺取財罪判處有期徒刑3月，易科罰金9萬。

2人進入曖昧階段後，孫於2020年7月25日以LINE與鍾女連繫，謊稱搭乘計程車時錢包遺失，需繳納房租代管費用，向鐘女借6萬，隔日又稱需支付替診所牽線的小蜜蜂獎金，又借5500元。

同年7月底，孫男到鐘女租屋處，表示因為診所醫師工作關係需出差住宿，但是他錢包不見，也無法用信用卡，又向鐘女借信用卡刷7508元住宿費，隔天又到租屋處向鐘女表示「要去朋友經營水菸館談投資診所生意，擔心身上現金不
夠」鐘女又借他4000元。

▲愛情,感情,戀愛,男女,。（圖／pixbay）

▲從事護理師的鐘女在交友軟體認識孫男，2人相談甚歡，導致鐘女不斷借錢給對方。（示意圖／pixbay）

瘋狂借錢的孫男，同年8月6日在台大醫學院附設醫院，向鐘女稱要去台中手術2天，現金不夠，加上學長母親過世要包白包，鍾女又借5000給他。

被借了11萬3008元的鍾女，傳訊問孫「我才認識你一個禮拜，你錢包遺失不到一個禮拜」，豈料孫竟大言不慚回：「那小錢，所以我說我一個月花百萬」持續營造出自己有優渥環境，後來孫男未依約定還款，鐘女進一步去查詢，才發現孫男根本不是麻醉科醫師，更沒有與朱芃年醫師合作，憤而報警處理。

法院審理時，鐘女向法官表示，2人認識3周，因為聊得來，加上孫稱是麻醉科醫師，所以認為借出去的錢依麻醉科醫師收入應該有能力償還，因此才陸續借錢。

▲受寵體質,戀愛,愛情,。（圖／pexels）

▲從事科技業孫男竟假扮高收入麻醉科醫師向鐘女騙財。（示意圖／pexels）

朱芃年醫師也證稱，約2020年4月間認識孫男，孫向他聲稱自己是哥倫比亞大學畢業在中國醫藥大學任職麻醉科醫師，可以介紹承購醫美診所的投資者，孫更向他要200多萬元，當下直覺是詐騙因此沒再聯繫，診所偶爾還會接到其他診所打電話來詢問是否有孫男這位麻醉師，但他都一律回應沒有此人，是詐騙。

經查孫男名下無任何財產，108年度給付總額僅5萬8038元，且發現他是從事科技業，月薪僅3到5萬，足見他刻意營造有清償能力假象向鐘女詐欺取財。

法官認孫男並非麻醉科醫師且與朱芃年無合作關係，導致鐘女認為他有還款能，陷入錯誤同意借錢，合議庭審酌孫男不思以正當方式獲取財物，利用鐘女信任詐得11萬3008元，且否認犯行，堅稱2人是情侶，雖以21萬達成合解，但迄今僅付6萬元，依詐欺取財罪，判處有期徒刑3月，易科罰金9萬。

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