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拜登訪韓將會晤「前總統」文在寅　再破美國外交慣例

▲▼拜登有意此次訪韓時安排會晤南韓前總統文在寅，圖為文在寅去年5月拜訪白宮。（圖／達志影像）

▲拜登有意此次訪韓時安排會晤南韓前總統文在寅，圖為文在寅去年5月拜訪白宮。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統文在寅卸任後表示，「想當被世間遺忘之人」、「想返回大自然，過上自由的生活」，因此與妻子金正淑返回慶尚南道梁山市鄉野定居，豈料美國總統拜登計畫20日訪韓時，有意於22日會晤文在寅，外界盛傳拜登考慮讓文在寅前往北韓（朝鮮）擔任總統特使，調解美國與北韓之間的關係。

根據韓媒《韓聯社》、《中央日報》，拜登主動邀請於22日會晤文在寅，獲得文在寅方面的正面回應，對於美國總統訪韓同時會晤現任、前任總統，在外交慣例上極為罕見，此舉除了讓遠離權力中心的文在寅再度重啟政治活動，在卸任僅2周又獲鎂光燈關注，同時也讓南韓新、舊政府再度陷入交接之際的對立危機。

南韓政治圈關係人士今（18）日指出，事實上拜登、文在寅兩人的會晤已確定成行，目前正在調正細部行程規劃，預計最有可能在21日美韓元首峰會的隔天舉行，地點在首爾某處。

隨著北韓近來不斷試射導彈、甚至有意進行第7次核試，以及北韓新冠肺炎疫情爆發，考量到韓半島（朝鮮半島）情勢漸趨複雜，預估拜登、文在寅兩人會晤時將不可避免地討論關於北韓的議題，這讓外界推測拜登不惜破外交慣例也要會晤文在寅的原因，是否與想任命文在寅為對北韓特使有關。

報導指出，南韓前統一部長丁世鉉16日在某電台表示，「拜登之所以想要見文在寅，絕不僅是基於友情而已。與金正恩維持特殊交情的有兩人，一個是美前總統川普、另一個是文在寅，拜登不可能指派川普擔任對北韓特使」，此話一出，掀起外界對於拜登會晤文在寅目的的猜測。

不過報導也分析，「總統特使」通常是由現任總統指派下屬擔任，因此美國總統指派南韓前任總統，來擔任南韓現任總統的外交特使，是不太可能成立的格局。丁世鉉表示，「美國仍將文在寅視為調解美朝關係、解決北韓核武問題的仲裁者，乃至中間橋樑的角色。」

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