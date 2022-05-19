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社會 社會焦點 保障人權

國1交流道一票黑衣人圍休旅車　後方駕駛興奮喊「棒球隊LIVE呦」

▲▼國道棒球隊。 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲國道一號楠梓交流道疑似發生行車糾紛。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者陳宏瑞／高雄報導

有網友在臉書社團爆料公社上傳一段影片，影片中6、7名男子圍住一台灰色休旅車，雙方疑似行車糾紛起了口角，一名情緒激動的男子多次試圖打開車門，拉下休旅車駕駛，一旁友人則忙著勸架，拍攝影片的網友則大嘆「很可惜這次沒看到棒球隊」；對此，國道警方表示，沒有接到雙方的報案，但會根據車牌，通知雙方到案說明。

網友在今（19）日PO出一段影片，地點在國道一號南下楠梓交流道閘口，3台轎車疑似發生行車糾紛，6、7名男子圍住休旅車，不斷與駕駛發生口角爭論，還有人拉開車門，企圖將休旅車駕駛拉下，但沒有成功，一旁友人則忙著勸架，也有人嗆聲，一副快要打起來的樣子，拍攝的男子則不斷旁白「棒球隊棒球隊，現場LIVE呦」，認為雙方要打起來了，還認為可能看到棒球隊，不過影片到此結束，沒有下文。

對此，國道警方表示，影片疑為民眾手機錄影畫面，影片並無顯示時間，地點以周遭標的物研判為國道一號南向約358公里處，楠梓（鳳楠路）交流道南向入口，國道五大大隊目前尚未接獲用路人報案或檢舉，為進一步釐清事發經過，已責請刑事組依據影片內容聯繫相關車主，通知各當事人到案說明。

國道警方表示，檢視影片中的車輛可能觸犯「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」的規定，查證後將依權責舉發，至於有無涉嫌刑法第185條妨害公眾往來安全罪、妨害自由罪章內第304條強制罪部分，也將調查釐清。

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