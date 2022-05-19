軟爛男向妻女討生活費不成「縱火燒屋潑漆」　4大罪狀移送地檢署

記者林悅／台南報導

67歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用不成，心生不滿之餘，竟在19日凌晨3時許，持汽油桶前往妻女共同住處縱火，所幸被害人洪婦等4人及時逃生未造成憾事，麻豆分局於上午6時許將陳嫌緝獲，全案依公共危嫌、殺人未遂、傷害、毀損等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

▲67歲陳姓男子平日無所事事，因屢向妻子及女兒索討生活費用未獲，致心生不滿，竟持汽油桶前往妻女共同住處縱火被緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局指出，獲報據報後馬上成立專案小組，動員警力全力緝捕陳嫌，並報請台南地檢署檢察官蔡佳蒨指揮偵辦，麻豆分局於上午6時許在官田區西庄將陳嫌查緝到案。初步了解，陳嫌係屢向妻子及女兒索討生活費用不成，致心生不滿才縱火。全案警訊後依公共危嫌、殺人未遂、傷害、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押中。

據了解，台南市消防局19日凌晨3時3分許接獲報案，指出官田區信義街二段一棟一樓平房發生火災，立即出動13輛車、30名消防員前往灌救，所幸屋內3名女子即時逃出，並未造成人員傷亡。

警方調查時，陳男經常對妻子家暴，陳妻過去就曾聲請過家暴令，而日前又再度聲請，陳男疑似因此不滿，便丟汽油彈縱火。據了解，陳男女兒逃生後還心有餘悸向警方表示：「是我爸爸放的火」，陳妻也指控目擊陳嫌縱火，而2名女兒為了救火還不慎灼傷，所幸並無大礙。