小四女兒LINE改稱爸媽「腦殘人」　爸見最後1字傻眼：有點傷心

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸19日在臉書PO文感嘆，就讀小學四年級的女兒平時有一台平板可以使用，剛剛無意間看到女兒的LINE，自己和老婆的ID居然是「腦殘人」和「雞拍人（淦」，讓他感到有點傷心，「要如何和她溝通呢？」文章公開之後，吸引超過6000人參與討論，有人認為這是孩子中二的表現，ID本來就會改來改去，不用理會；也有人覺得應該是在模仿同儕行為，父母可以和孩子談談如何改善。

▲原PO發文詢問該如何與就讀小四的女兒溝通。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，女兒就讀小學四年級，他買了一台平板給女兒使用，也幫忙安裝LINE，沒想到19日凌晨無意間看到平板裡的LINE介面，他和老婆的ID居然是「腦殘人」和「雞拍人（淦」，當下感到有些驚訝和傷心，但不知道是不是女兒自己更改稱呼，「要如何和她溝通呢？」

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接著，原PO補充道，因為平板的輸入法問題，所以使用簡體字，這一點請大家無視，夫妻倆平時對女兒很好，沒有虐待，只有一般管教，「雞拍人就算了，後面還加一句淦」。

文章公開之後，吸引超過6000名網友按讚以及留言討論，「現在不教好，國中應該就沒救了」、「如果是我，可能會把她的名字也改成『腦殘女兒（淦』，然後讓她發現感受一下」、「我會好好罵她，再沒收平板1個月」、「我女兒也是小四，幾乎每個禮拜都在改名字，孩子們只是覺得好玩，你可以跟她談談看」；也有另一派網友覺得不用管太多，「這只是中二的表現，而且ID本來就會改來改去的」。

▲雖然大多數網友覺得原PO應該和女兒好好談談，但也有人認為不用管太多。

一名女網友熱心分享家人的經驗，她提到，哥哥的小孩也就讀小學四年級，平時也會使用平板，「和他互動的小朋友都是滿口粗話或網路用語，不過，好好說清楚，孩子就知道是不OK的，後來也修正了。他們半大不小的，其實不太知道自己說了或做了什麼，也不知道别人會難過還是不開心，可以溝通就聊聊看吧，讓你發現這件事也許是彼此溝通的一個契機，祝順利。」

也有網友建議，孩子年紀小很容易模仿同儕行為，如今科技發達，網路上什麼資訊都有，在給小孩使用3C產品之前，很多規則還是要事先約法三章，同時也別忘了教導使用社交軟體的基本禮儀與尊重，對孩子的身心成長會比較好。