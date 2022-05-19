國內第3例！4歲童抽搐腦炎送加護病房　羅一鈞：6警訊快打119

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布再增1名幼童重症腦炎，目前國內累積7名兒童重症，當中有3例出現腦炎。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日重申兒童居家照護警訊與緊急送醫條件，如果出現6大徵兆儘速撥打119送醫。

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▲新冠肺炎兒童病患警訊表徵。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增191例中重症，當中有1名年僅4歲女童，羅一鈞說明，個案本身沒有慢性病史，發病當天咳嗽發燒，家長帶去急診之後出現全身抽搐，立即收住院診治檢查，發現合併腦炎情況。

羅一鈞指出，女童腦炎狀況影響到呼吸心跳還有意識部分都有影響，收治加護病房，檢查過程發現肝臟、腎臟其他多重器官的數據都有異常，目前還在治療中。指揮中心統計，今年目前有7例小朋友重症，該案也是第三例兒童感染新冠病發腦炎重症個案。

羅一鈞表示，指揮中心再次請教兒科醫學會專業醫師，並提出相關就醫警訊與緊急送醫警訊，若兒童出現以下症狀時，須尋求醫師診療，可視訊看診，或外出就醫，並經醫師判斷後決定是否需要住院：

1、發燒超過48小時，或高燒>39度合併發冷/冒冷汗

2、退燒後持續活動力不佳

3、退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛

4、持續性的嘔吐、頭痛或腹痛

5、超過12小時未進食或未解尿

119送醫/緊急自行就醫條件，若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫：

1、抽搐

2、意識不佳

3、呼吸困難或有胸凹現象

4、唇色發白或發紫

5、血氧飽和度低於94%(如家中有)

6、肢體冰泠合併皮膚斑駁、冒冷汗

羅一鈞表示，前兩項可能與腦炎有關，一般如果影響大腦、小腦、腦幹症狀包含局部抽搐、全身抽搐，另外伴隨意識狀況不清楚，還有呼吸困難、胸凹現象，可能腦炎或者肺炎發生，影響氧氣狀況有唇色發白、發紫，因為缺氧也可能肢體有皮膚斑駁、冒冷汗、冰冷，這是6個很重要要評估小孩是否緊急送醫條件。