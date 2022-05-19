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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨批「打電話就解決何須表演？」　侯友宜：打給陳時中多少次了？

記者崔至雲／台北報導

本土疫情持續延燒，雙北市長近來頻頻因疫情砲打中央，民進黨副秘書長林鶴明接受專訪時指出，「一通電話就解決何須表演？」對此，新北市長侯友宜回應，打給指揮官無數次了，事情都沒解決。侯直接點名總統、院長、指揮官「我打電話沒有用，請你應該下來到第一線看看狀況，才知道問題所在，這才是解決問題的方式」。

▲侯友宜18日慰問基層診所。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

對於雙北市長近來頻頻因為疫情砲打中央，林鶴明反嗆這都是政治口水，「有事情需要表達，直接電話打來，都有管道可以溝通，誰敢不接他們電話？如果是政治口水，那你就開記者會去表演沒關係，中央來解決問題。」

侯友宜今日早上視察亞東醫院接受媒體採訪時回應，他在新北市當了市長兩年多，這段期間都在防疫，今年疫情爆發，他不斷的親自與中央流行疫情指揮中心，但好多事情都沒有解決、好多問題都沒有改變。他說，中央說要改變，卻一直沒改變，「很多事我溝通了三、四個禮拜，無數次都得不到任何解決」，「 總統、院長、指揮官，我打電話沒有用，請你應該下來，下來到第一線看看現在的狀況，才知道問題的所在，這才是解決問題的方式」。

侯友宜再以快篩試劑為例表示，日前他與指揮中心溝通快篩試劑問題也是，完全沒辦法解決，但總統一句話就解決大半。他呼籲，只有擁抱民眾、了解民眾的需求跟痛苦，才能直接解決問題，這是為政者該做的。

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