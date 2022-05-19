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媽媽更有料！輔大網美「母女合照」曝光　鄉民大歪樓

輔大正妹奧莉薇亞的真實樣貌曝光，由於她的媽媽長得也很漂亮，反倒意外成為討論「嬌」點。（圖／翻攝自奧莉薇亞 IG，下同）

▲輔大正妹奧莉薇亞的真實樣貌曝光，由於她的媽媽長得也很漂亮，反倒意外成為討論「嬌」點。（圖／翻攝自奧莉薇亞 IG，下同）

圖、文／CTWANT

想到正妹大學怎麼能不想到美女如雲的輔仁大學，自從推出第一本以校園美女為寫真的年曆以後，不只造成網友的熱烈討論，往後每年推出的公益年曆更引起不小的搶購潮，近期一名叫奧莉薇亞的網美校友，IG上有超多網美圖，讓不少男網友眼睛都移不開，特別是她炯炯有神的雙瞳，搭配招牌露齒笑容，令人不少男網友魂牽夢縈，近日她的照片被張貼到PTT表特版後，短時間迅速竄紅，而她的真實身分是名外拍模特兒，還是名熱愛潛水的正妹。

奧莉薇亞日常出遊照也很美。

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▲奧莉薇亞日常出遊照也很美。

近日奧莉薇亞上傳到龜山島玩立槳衝浪sup的照片，照片中的她穿上紅色的火辣比基尼，粉絲眼睛直接大吃冰淇淋。除此之外，IG裡的她很懂得服裝搭配，諸如洋裝、辣妹裝、比基尼等服裝造型，她都能輕鬆駕馭，甚至還曾拍攝過全裸藝術照，展現充滿內涵的藝術創作。

奧莉薇亞和媽媽穿學士服，和媽媽合照地點是在風光明媚的輔大好漢坡。

▲奧莉薇亞和媽媽穿學士服，和媽媽合照地點是在風光明媚的輔大好漢坡。

不過最引發網友熱議的，竟是她上月15日在IG曬出一張和媽媽的合照，只見奧莉薇亞妝顏打扮、換上粉色條紋的學士服和媽媽一起站在輔大熱門婚紗拍攝景點情人坡，身旁的媽媽以一身橘色花紋連身裙現身，即使目測應已年過50，不過風韻猶存，只見她手搭在寶貝網美女兒身上，母女倆的照片曝光後立刻引起男網友暴動。

沒想到這張母女合體美照16日更被轉貼到PTT表特版，鄉民除了大讚奧莉薇亞的好身材，討論到最後卻變成比較母女的美貌，有網友就猛誇「媽媽不得了啊」、「媽媽比較有料」，也有網友這麼認為，「看來女兒比較像爸爸」，甚至還有網友提問「為什麼鄉民最近這麼愛正妹的媽媽」，還希望媽媽能開IG，甚至打趣表示，看來PTT鄉民年紀變大，熟女市場大開。

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