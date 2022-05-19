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桂格完膳劃時代突破！成人營養品首創天然食材濃湯鹹口味　營養又美味

▲▼桂格完膳營養素,母親節,濃湯鹹口味,卜學亮,蛋白質,肌肉,MCT中鏈脂肪酸。（圖／翻攝自影片）

▲不少長輩喜歡吃的中式早餐澱粉量爆表，但人體另一項重要的營養「蛋白質」卻不夠。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

現代人愈來愈年輕就開始注重養生，隨著資訊發達也接收到大量關於飲食營養相關的知識，而桂格完膳劃時代突破，業界首創天然食材濃湯鹹口味的成人營養品，採用關鍵超微米細化技術，打破業界窠臼，推出美味又營養兼具的新品！

家中長輩卻還可能停留在「多吃飯才有力氣」的老舊觀念，忽略了營養均衡對身體的重要性嗎？就有民眾向在電視機裡從小看到大、年過半百但仍活力充沛的「阿亮」卜學亮反映，自家媽媽老是外食，尤其是早餐，常常愛吃油條、飯糰，在家煮也是準備醬瓜肉鬆配稀飯，每天吃來吃去都是特定幾樣中式早點，總覺得少了些營養……但到底是不是這樣呢？桂格完膳大使-阿亮帶大家一探究竟，Let’s go!。

▲▼桂格完膳營養素,母親節,濃湯鹹口味,卜學亮,蛋白質,肌肉,MCT中鏈脂肪酸。（圖／翻攝自影片）

上述這些許多人都愛、覺得超級美味又方便的日常早餐飲食習慣，到底是不是真的有問題呢？卜學亮請到營養師陳怡錞來分析，陳怡錞表示，早餐只吃油條、飯糰或肉鬆稀飯，確實不夠營養，忽略了人體最重要的營養素之一「蛋白質」，根據國民健康署建議，成年人蛋白質每日攝取量為每公斤體重1.1克，而蛋白質除了每公克可提供4大卡的熱量之外，其主要功能是維持人體生長發育、構成、修補組織及調節生理機能，是肌肉合成的來源之一。

打破民眾對於成人營養品口感不佳的刻板印象，「桂格完膳營養素」推出全新濃湯鹹口味，歷時兩年研發的劃時代超微米細化技術細細攪打天然食材，如同使用千萬慢磨機技術，滿足民眾享受美味與營養吸收的雙重渴望。營養師陳怡錞再次強調「蛋白質在早餐的攝取非常重要！」但許多民眾因不了解、只選自己熟悉愛吃的食物，容易出現蛋白質吃不夠、吃不慣、吃不均衡3種健康問題。

▲▼桂格完膳營養素,母親節,濃湯鹹口味,卜學亮,蛋白質,肌肉,MCT中鏈脂肪酸。（圖／翻攝自影片）

桂格完膳將食材的鮮甜美味以及富含的30多種營養素全都鎖進濃湯裡，讓原本偏愛清粥小菜和燒餅油條的媽媽大讚「超級順口」，一旁的女兒也驚豔直呼「這也太好喝了吧！」。

▲▼桂格完膳營養素,母親節,濃湯鹹口味,卜學亮,蛋白質,肌肉,MCT中鏈脂肪酸。（圖／翻攝自影片）

▲▼桂格完膳營養素,母親節,濃湯鹹口味,卜學亮,蛋白質,肌肉,MCT中鏈脂肪酸。（圖／翻攝自影片）

就連知名部落客也在喝過「桂格完膳營養素」濃湯鹹口味後，發文（註1）分享大力推薦，曾喝過不少成人營養品的知名部落客表示，自己已年近50，體力不像從前，常工作到一半精神不濟，因此他想藉由成人營養品來增強體力，一聽說桂格完膳推出濃湯鹹口味立刻買來品嚐，「喝起來口感跟玉米濃湯一模一樣鹹甜鹹甜又滑順好入口，不會感覺在喝罐裝機能營養飲品」他將「桂格完膳營養素」搭配早餐、下午茶點心或當消夜，喝過一段時間覺得既美味還能讓精神變好，因此推薦給家中長輩，沒想到挑食的長輩也很滿意，讓他笑說「桂格完膳營養素」濃湯鹹口味不僅是長輩送禮推薦首選，更是一款「革命性產品」。

▲▼桂格完膳營養素,母親節,濃湯鹹口味,卜學亮,蛋白質,肌肉,MCT中鏈脂肪酸。（圖／翻攝自影片）

營養師陳怡錞補充，「桂格完膳營養素濃湯鹹口味」一罐中就含有每日必備攝取的多種維生素和礦物質，選用天然食材讓人安心品嚐美味之餘，更有優質蛋白質可以幫助肌肉生長，還有MCT中鏈脂肪酸快速轉換能量，小小一罐就能為三餐老是在外的外食族或是偏食的長輩們補給營養、守護肌肉。

▲▼桂格完膳營養素,母親節,濃湯鹹口味,卜學亮,蛋白質,肌肉,MCT中鏈脂肪酸。（圖／翻攝自影片）

▲▼桂格完膳營養素,母親節,濃湯鹹口味,卜學亮,蛋白質,肌肉,MCT中鏈脂肪酸。（圖／翻攝自影片）

營養師陳怡錞提醒民眾「三餐健康吃三原則」，一是「一定要有蛋白質」、二是「飲食多元才均衡」、三是「少油少鹽少負擔」，國健署針對中老年者也提出將飲食與運動結合的健康管理方針，特別是在運動後，需盡快補充富含優質蛋白質與適量醣類食物，有助於肌肉增長與體力恢復。想表達孝心不妨幫最愛的老媽保養身體，有空就陪媽媽一起運動，還能增進彼此的感情，再送上「桂格完膳營養素濃湯鹹口味」，採用業界首創超微米細化技術，並用天然食材的美味濃湯口味，喝起來更滑順可口，收服媽媽的心也照顧她的健康，呵護媽媽的心意就從照料日常生活營養開始。

註1：資料來源：https://drugs.pixnet.net/blog/post/49997448

桂格完膳營養素濃湯鹹口味：https://bit.ly/3F9FEhb
加入桂格完膳官方LINE OA，索取試用機會：https://lin.ee/3WzbQVm 

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