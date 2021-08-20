55歲阿亮揭密年輕秘訣「用喝的」！天天必備還能再戰「超級任務」

▲55歲阿亮的大秀凍齡20年的秘訣，靠桂格完膳營養素保持體力。（圖／翻攝自影片，下同）

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過去在知名綜藝節目「超級星期天」中，擔任「超級任務」單元外景主持人的「阿亮」卜學亮，不論刮風下雨大太陽都要出動，走遍世界城市大街小巷，只為了成功尋人完成來賓的心願；他同時也是歌手，發行專輯大唱動感舞曲，在舞台上又唱又跳；近年則投身舞台劇，全台巡演一場接一場。在演藝圈多角發展的他今年已經55歲，仍然有著充沛體力專注於工作中，他用當年風靡全台的名言笑說「凡走過必留下痕跡，凡努力過必留下好成績」，隨著年齡增長，他還能和三十出頭的年紀一樣充滿活力的秘訣就是「懂得適時補充營養」，透過飲用「桂格完膳營養素」就能簡單快速為自己充飽電。

卜學亮分享不只是演出舞台劇，演藝圈許多工作都屬於高強度、需要大量體力支撐，加上自己喜歡戶外活動，像是騎單車，一旦路程長很容易累、流失體力，以前他會把巧克力、香蕉、三明治等帶在身上，但其實食物很難保存又佔空間；現在的他隨身攜帶的「戰友」變成桂格完膳營養素，「非常方便，隨時就能補充一整天所需要的所有營養素。當你的營養充足時，精神就會非常好！」說起自己和桂格完膳營養素，當他發現自己進行溯溪，動作已無法像年輕時候那樣輕鬆，他就知道要開始照顧體力了，他喝一瓶即富含三十多種營養素的「桂格完膳營養素」，利用優質蛋白幫助肌肉生長、hold住活力，「其中還添加了MCT（中鏈脂肪酸），可以加速身體吸收」，他把人體比喻成電池，喝了「桂格完膳營養素」就像是快速充電一樣，出門不用再帶著大包小包，「一下子就充得飽飽的，充滿了能量可以面對各種挑戰。」

一瓶250毫升的「桂格完膳營養素」熱量來源中蛋白質提供14.9%、脂肪提供25.9%和碳水化合物提供59.2%，產品標示每1毫升即可提供1大卡熱量，並且依據衛福部DRIs（國人膳食營養素參考攝取量）所設計，富含30多種均衡營養素，品牌表示飲用後能夠補充膳食纖維、維生素B群、鈣、鐵等多種營養精華。經高溫滅菌處理的「桂格完膳營養素」，未開封前可置於常溫中保存，方便隨身攜帶，加上即開即飲，更是能夠隨時提供人體每日活動時所需要的熱量和養分；產品中添加MCT（中鏈脂肪酸），並透過獨特高壓液態勻化技術，讓優化的細小營養分子可以更快速、更完整被吸收，小小一瓶為身體帶來巨大動力。

原味無糖的「桂格完膳營養素」符合現代人追求健康的口味，得以補充需要的礦物質和維生素以及其他營養成分；植物蛋白配方則是讓全素者也可以放心食用，使用非基改大豆的優質植物蛋白，輕鬆攝取每日所需的必需胺基酸。液態如飲料般的營養素讓牙口不好的長輩或是咀嚼、吞嚥有困難的人都能好好享用，若是碰上食慾不振、人在戶外，只要拉開拉環就能暢飲，營養補給超級方便。把每天營養補充的超級任務都交給「桂格完膳營養素」的阿亮，被問到現在的體力是否還能勝任「超級任務」主持棒時，他信心滿滿地回答：「當然可以！因為桂格完膳營養素幫我打造了超級體力！」面對新的任務和挑戰都能輕鬆搞定。