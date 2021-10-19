　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台灣好媳婦佩甄親授擄獲長輩心秘訣！「一瓶含30多種營養素」即開即飲超方便

▲桂格完膳,台灣好媳婦,佩甄。（圖／翻攝自影片）

▲台灣好媳婦佩甄親自傳授「得人疼」秘訣！原來「用喝的」就可以。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

藝人佩甄是著名的「台灣好媳婦」，超有觀眾及長輩緣，跟婆婆的關係當然好到沒話說，讓許多粉絲好佩服，她也大方分享，秘訣就在於日常生活中的細心觀察，並注重長輩需求，先顧好長輩健康就是關鍵！她表示前陣子約婆婆去逛街的時候，婆婆常說好累想休息，且觀察婆婆的動作變得比較緩慢，讓她開始到處打聽「撇步」，身為「醫生娘」，她說：「老公的學長姐大推桂格完膳營養素！」

▲桂格完膳,台灣好媳婦,佩甄。（圖／翻攝自影片）

▲桂格完膳,台灣好媳婦,佩甄。（圖／翻攝自影片）

▲桂格完膳,台灣好媳婦,佩甄。（圖／翻攝自影片）

▲因為婆婆容易沒精神，佩甄向親友探聽，老公的學長姐們紛紛推薦桂格完膳營養素。

桂格完膳營養素為衛福部核准之特殊營養食品，有專業的推薦、自己的研究也不可少，佩甄說道：「我仔細研究之後，發現裡面有30多種必需的營養素，可以補充體力。」要送禮之前當然要確保口味一切OK，她先幫長輩試喝：「原味無糖的喝起來有淡淡奶香味，而且雖然是無糖，喝起來還有飽滿厚實的感覺。」她也推薦不喜歡奶味的人可以選擇「植物蛋白配方」的桂格完膳營養素：「非常純香，濃郁度也剛好不會太甜膩，雖然是特殊營養食品，但口味做得很好。」佩甄也不忘強調：「全素也可以喝喔！」不愧是超貼心的台灣好媳婦。

▲桂格完膳,台灣好媳婦,佩甄。（圖／翻攝自影片）

▲▼佩甄一次推薦桂格完膳營養素原味無糖及植物蛋白配方兩種口味。

▲桂格完膳,台灣好媳婦,佩甄。（圖／翻攝自影片）

桂格完膳營養素原味無糖奶素適用，產品說明指出，桂格完膳含鈣、鐵等30多種維生素、礦物質與其他營養素，補充每日必需，並有MCT可快速轉換能量，還有優質蛋白可幫助肌肉生長，主打無糖，雖有奶香但不含乳糖；全素者可選桂格完膳植物蛋白配方，以非基改大豆製成優質植物蛋白，全素可食，且產品說明表示，桂格完膳植物蛋白配方精算38種均衡營養素，可補充膳食纖維、維生素B群、鈣、鐵等多種營養精華，並以獨特技術使營養分子變得更加細小、好吸收。

▲桂格完膳,台灣好媳婦,佩甄。（圖／翻攝自影片）

▲桂格完膳,台灣好媳婦,佩甄。（圖／翻攝自影片）

兩款桂格完膳營養素讓佩甄大力推薦：「桂格完膳這次主打雙效均衡，是喝的保養品，經過很多專業醫生推薦，一瓶就能補充超多營養素，對長輩來講真的很方便，且一開即飲超貼心。」她更呼籲：「長輩健康就是子女的福氣，大家快來當孝順的兒女！」

▲桂格完膳,台灣好媳婦,佩甄。（圖／翻攝自影片）

每天都在擔心家中長輩有沒有好好吃飯、攝取充足營養，長輩年紀越來越大，能有更方便的營養補充食品、讓長輩可以天天飲用，當然會讓晚輩更安心，市面上營養補充食品百百種，跟著台灣好媳婦挑絕對不會出錯，桂格完膳營養素原味無糖／植物蛋白配方幫你一起顧好長輩的健康，透過專業均衡的營養補充助你一臂之力。

現在立刻申請索取試飲，給長輩們最貼心的關懷

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰
一蘭拉麵台中店掛上招牌！　開幕時間點曝光
打擊Deepfake「換臉影片」　臉書台灣官方帳號發聲
短裙空姐「蹲下狂抖」用行李箱擋寒風　黨官下令高層路邊罰站
熱銷手機公布！這款iPhone 勇奪「三冠王」
大咖女星帶兒女「擺路邊攤」！坐4小時　網：都沒發現
身體狂冒「詭異瘀青」　醫驚揭2警訊：恐是肝臟出問題

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

55歲阿亮揭密年輕秘訣「用喝的」！天天必備還能再戰「超級任務」

在百貨打高爾夫、按摩開直播　新光三越要做「下班俱樂部」

【居家五倍券懶人包】台隆手創館持券「現折200」　生活工場滿千送百

台灣好媳婦佩甄親授擄獲長輩心秘訣！「一瓶含30多種營養素」即開即飲超方便

寶島眼鏡推振興樂透包十萬優惠等你拿　消費不限金額再加碼週週抽iPhone13

大咖作家客串三立「天之嬌女」劇中「神褲」狂賣5000條

肯德基開賣「鬆餅咔啦雞腿堡」！炸雞界夢幻逸品只有14天吃得到

限時5周吃！麥當勞「蕈菇嫩蛋焙果堡」新登場　還夾了罪惡起司片　

百貨周慶加碼　統一時代「滿3千送5百」　大葉高島屋用1千抽1萬

早餐要吃什麼？搭配超商調味乳飲天王每天換　口味多到喝不膩

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

分手許維恩3年…KID認：曾天天想到她！　鬆口2人現在關係

狗狗被掉包？洗澡回家「洗出蛋蛋」 店家堅持沒送錯...她大喊：不可能！

大白鴨逛大街！一度對峙跑給警追　被「當街逮捕」送派出所超無辜XD

台南駕駛想插隊被拒竟惱羞逼車　差點撞成一團！離去前開窗怒瞪

情侶擁32cm身高差曬放閃日常　男友俯瞰小隻女友視角像看孩子

在百貨打高爾夫、按摩開直播　新光三越要做「下班俱樂部」

【居家五倍券懶人包】台隆手創館持券「現折200」　生活工場滿千送百

台灣好媳婦佩甄親授擄獲長輩心秘訣！「一瓶含30多種營養素」即開即飲超方便

寶島眼鏡推振興樂透包十萬優惠等你拿　消費不限金額再加碼週週抽iPhone13

大咖作家客串三立「天之嬌女」劇中「神褲」狂賣5000條

肯德基開賣「鬆餅咔啦雞腿堡」！炸雞界夢幻逸品只有14天吃得到

限時5周吃！麥當勞「蕈菇嫩蛋焙果堡」新登場　還夾了罪惡起司片　

百貨周慶加碼　統一時代「滿3千送5百」　大葉高島屋用1千抽1萬

早餐要吃什麼？搭配超商調味乳飲天王每天換　口味多到喝不膩

禮客Outlet周慶＋五倍券「滿5千送1千」　台灣設計師專區進駐4折起

味全龍斗六愛心系列戰　發起公益捐血活動

2021台劇排行榜TOP10　《火神》奪冠一張表看懂流行趨勢

統一單局3失誤丟分、陳子豪2分砲超前轟　5局象6比4獅

狂買1元塑膠袋「洗發票」 財部將立法「不給獎、追回獎金」

「狼人殺女神」梁以辰上身挖空披風衣　邱子芯穿帥裝：我的第1次

全運會／林昱堂跳遠破大會差點過8M　跑3趟100公尺太累了

寵妻狂人就是他！　寵壞還覺得成就解鎖的四大星座

一蘭拉麵台中店掛上招牌！業者估年底前開幕　網：不用跑台北了

李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE不停響」：聊起來了

現增加速條款來了　1245家企業受惠！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

消費熱門新聞

緩解「剪線潮」有線電視殺出49折

「天之嬌女」劇中「神褲」狂賣5000條

美式賣場同慶推Ariel洗衣精特價　店員急補貨

只有14天吃得到！肯德基開賣鬆餅炸雞堡

超商開吃最新滿餡泡芙、銅鑼燒！

五倍券加碼優惠！超商咖啡買1送1、送購物金

麥當勞新蕈菇嫩蛋焙果堡限時5周吃

古早味小吃「甘梅地瓜」超商開吃

銅板價限時搶　1元吃爭鮮壽司

居家「嗅覺」微改造　日本主婦狂推法寶

家樂福限量十倍券　放大振興優惠

直擊5倍券攻略　瘋買電視超有感

一天一杯終結啤酒肚　醫師：真能消

7大速食店五倍券振興加碼優惠一次看

更多熱門

相關新聞

佩甄辣曬「出水比基尼照」！　鍾欣凌妙回笑翻網

佩甄辣曬「出水比基尼照」！　鍾欣凌妙回笑翻網

藝人佩甄和醫生老公王祚軒結婚13年，婚後育有1子1女，夫妻倆常上節目分享家庭生活，私下也不時透過社群平台和網友互動、記錄日常。有運動習慣的她，至今身材保養得宜，日前透露又瘦了1公斤，大方曬出比基尼照、放送窈窕曲線，釣出好友鍾欣凌幽默回應。

佩甄買愛心商品被拒：70塊不能做愛心嗎

佩甄買愛心商品被拒：70塊不能做愛心嗎

45歲佩甄深V泳裝曬北半球　醫生尪表情超母湯！

45歲佩甄深V泳裝曬北半球　醫生尪表情超母湯！

佩甄遭小六兒控「送別人名牌」　不公待遇心裡留陰影

佩甄遭小六兒控「送別人名牌」　不公待遇心裡留陰影

佩甄醫師老公遇疫情沒在怕　靠「割包皮」撐診所

佩甄醫師老公遇疫情沒在怕　靠「割包皮」撐診所

關鍵字：

桂格完膳台灣好媳婦佩甄

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

好幸運！「這組末碼」國旅券、動滋券都到手

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎爭議畫面遭挖！遭指低聲吼《兩天一夜》PD　韓網狂重播

快訊／金宣虎公司首發聲！沉默2天「還在釐清事實」

快訊／66歲金曲台語歌手跌倒昏迷　4天未醒加護病房搶救

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

更多

最夯影音

更多
連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面