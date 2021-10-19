台灣好媳婦佩甄親授擄獲長輩心秘訣！「一瓶含30多種營養素」即開即飲超方便

▲台灣好媳婦佩甄親自傳授「得人疼」秘訣！原來「用喝的」就可以。（圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導

藝人佩甄是著名的「台灣好媳婦」，超有觀眾及長輩緣，跟婆婆的關係當然好到沒話說，讓許多粉絲好佩服，她也大方分享，秘訣就在於日常生活中的細心觀察，並注重長輩需求，先顧好長輩健康就是關鍵！她表示前陣子約婆婆去逛街的時候，婆婆常說好累想休息，且觀察婆婆的動作變得比較緩慢，讓她開始到處打聽「撇步」，身為「醫生娘」，她說：「老公的學長姐大推桂格完膳營養素！」

▲因為婆婆容易沒精神，佩甄向親友探聽，老公的學長姐們紛紛推薦桂格完膳營養素。



桂格完膳營養素為衛福部核准之特殊營養食品，有專業的推薦、自己的研究也不可少，佩甄說道：「我仔細研究之後，發現裡面有30多種必需的營養素，可以補充體力。」要送禮之前當然要確保口味一切OK，她先幫長輩試喝：「原味無糖的喝起來有淡淡奶香味，而且雖然是無糖，喝起來還有飽滿厚實的感覺。」她也推薦不喜歡奶味的人可以選擇「植物蛋白配方」的桂格完膳營養素：「非常純香，濃郁度也剛好不會太甜膩，雖然是特殊營養食品，但口味做得很好。」佩甄也不忘強調：「全素也可以喝喔！」不愧是超貼心的台灣好媳婦。

▲▼佩甄一次推薦桂格完膳營養素原味無糖及植物蛋白配方兩種口味。



桂格完膳營養素原味無糖奶素適用，產品說明指出，桂格完膳含鈣、鐵等30多種維生素、礦物質與其他營養素，補充每日必需，並有MCT可快速轉換能量，還有優質蛋白可幫助肌肉生長，主打無糖，雖有奶香但不含乳糖；全素者可選桂格完膳植物蛋白配方，以非基改大豆製成優質植物蛋白，全素可食，且產品說明表示，桂格完膳植物蛋白配方精算38種均衡營養素，可補充膳食纖維、維生素B群、鈣、鐵等多種營養精華，並以獨特技術使營養分子變得更加細小、好吸收。

兩款桂格完膳營養素讓佩甄大力推薦：「桂格完膳這次主打雙效均衡，是喝的保養品，經過很多專業醫生推薦，一瓶就能補充超多營養素，對長輩來講真的很方便，且一開即飲超貼心。」她更呼籲：「長輩健康就是子女的福氣，大家快來當孝順的兒女！」

每天都在擔心家中長輩有沒有好好吃飯、攝取充足營養，長輩年紀越來越大，能有更方便的營養補充食品、讓長輩可以天天飲用，當然會讓晚輩更安心，市面上營養補充食品百百種，跟著台灣好媳婦挑絕對不會出錯，桂格完膳營養素原味無糖／植物蛋白配方幫你一起顧好長輩的健康，透過專業均衡的營養補充助你一臂之力。

現在立刻申請索取試飲，給長輩們最貼心的關懷