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陳時中再喊話「採檢要填對電話」　自主回報系統可修改「限1次」

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情延燒，每天超過萬人確診，各地出現居隔單發送延遲狀況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中重申，採檢PCR民眾，一定要填寫最正確手機號碼，篩站院所要確認號碼正確，避免陽性收不到通知。「確診者自主疫調回報系統」填報上傳時也一定要確認資料正確性，如果要修改，於24小時內可以到原連結編輯一次，之後就無法修改。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲▼確診者自主疫調回報系統填報上傳後24小時內編修說明。（圖／指揮中心提供）

▲確診者自主疫調回報系統填報上傳後24小時內編修說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心昨天晚間針對地方政府反映「確診個案自主回報疫調系統」開立電子居隔單拖延一事，發佈新聞稿聲明指，「經查新北市有許多疫調資料因採檢者提供之手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果」。

陳時中今早受訪表示，民眾做PCR電話一定要填對，「以前有5~6成不對，現在剩2成」，失聯就很難找，近日都在「沒日沒夜」簡化流程，之後會由中央直接發放。

「大家去做PCR的時候，填寫相關資料電話一定要填寫正確來。」陳時中於下午疫情記者會重申電話填寫正確的重要性，採檢站報到處也要進行核對，拜託採檢站人員花一點時間，而當工作人員核對時，採檢者也要有耐心把電話講對，只要把這事情做好，後面就會很順暢。

陳時中也提到自主疫調回報系統，同樣有電話填寫問題，提醒大家一定要正確，不要急。如萬一真有需要修改，於初次填報24小時內可至原連結進行編輯1次，但編輯1次後、或超過初次填報24小時後，就無法再以至原連結或由衛生單位編輯方式修改，請民衆注意以上填報原則，以免造成延遲發送。

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