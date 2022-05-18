90歲洗腎嬤確診...雨中苦等13hrs才入院　兒怒控基隆長庚冷血

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

有民眾在臉書上發文怒控基隆長庚，指出自己90歲的高齡洗腎老母17日凌晨因快篩陽性前往長庚急診，卻一直等到17日的凌晨2點半才能入院收治，而近期又恰逢鋒面與梅雨報到，基隆又濕又冷，也讓家屬痛罵「正常人站3小時都受不了，何況是90歲的洗腎患者？」，怒斥基隆長庚高層「你們睡的可好？」基隆長庚無奈表示，近期收治病患增多，院方已盡力提供服務，希望民眾體諒。

▲洗腎嬤確診...風吹雨淋苦等13hrs才入院，家屬批冷血，基隆長庚也無奈回應了。（圖／翻攝自當事人臉書）



民眾在臉書發文上指出，高齡90歲洗腎的老母親，17日凌晨12時許因快篩陽性緊急前往基隆長庚醫院就診，卻直到當天下午近2時許才得以收治入院，恰好近期天氣不穩，基隆又濕又冷，院方卻讓90歲的老母親坐在輪椅、披著雨衣，在外面風吹雨淋，怒批長庚冷血。

基隆長庚無奈回應，該名個案在17日凌晨零時2分前往急診就診，15分鐘後醫師就已完成診療作業與PCR檢測，並開立醫囑，期間還同時進行給藥、抽血等作業。

而該名個案仍須等待PCR檢測報告出爐，因此在凌晨2點13分時，安排阿嬤前往戶外帳觀察床位，但由於近來確診數量暴增，院內收治量能龐大，阿嬤直到當天的下午1點51分才完成收治住院作業。

基隆長庚表示，整體醫療作業上並無延遲問題，但防疫期間民眾就醫需求暴增，醫院也會盡最大能量提供服務，過程中如有未盡完善之處，還希望民眾能夠體諒。