急！彰化單親媽深夜載2發燒孩買不到快篩　PO網求救真的拿到了

▲花壇鄉一名單親媽媽深夜帶著孩子找不到還在營業的落局買快篩，向在地網友求助。（圖／截取自LINE「花壇人俱樂部」）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣花壇鄉一名單親媽媽，昨晚深夜10時許騎機車載著2個發燒的孩子，冒著冷風在路上四處急尋藥房欲購買快篩試劑，途中自己也發燒，未料藥房都已打烊，遂向網路社群求助。好在，不少網友替她想辦法，甚至有人主動提供試劑，與她約地點交付，體現花壇人暖心的一面。

這名單親媽媽昨晚10時許因2個孩子發燒，懷疑孩子染疫，因家中沒有快篩試劑，只好趕快出門到藥局買快篩，由於時間已晚，四處都找不著營業的藥房，趕緊向LINE在地的群組求助，引發不少熱心網友提供意見，但約20分鐘過後，她向網友說「我開始發燒了」，網友聽聞也跟著焦急起來，便有多名網友主動表示可提供備用的快篩給她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與網友約定好地點後，同晚11時19分，單親媽媽拿到了快篩試劑，暫時解決她的困難，LINE「花壇人俱樂部」群組版主感動地說，這才是群組存在的意義，希望這份溫暖、善的循環，可以一直延續下去。

對此，彰化縣衛生局長表示，民眾若夜間出現急重症，可以到醫院掛急診，若在白天有感冒症狀則可到一般門診看病。目前除了藥局實名制販售快篩試劑外，其實便利商店也有賣，雖價格較高，但只要有中低收入證明，仍可獲得補助。

衛生局指出，自17日起，縣內35家基層診所開設兒科防疫門診，為1~12歲兒童提供感染症狀診治，若發燒超過38度，診所也會提供免費快篩。