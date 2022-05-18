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三寶媽拿1物「帶孩練快篩」　6歲妹超猛！萬人朝聖影片：我認輸

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國內疫情蔓延，快篩需求量大，很多成人自己在快篩時，會莫名感到害怕，更遑論小朋友了。一名三寶媽就拿家裡的棉花棒，教孩子們如何快篩，並慢慢克服恐懼，影片被上萬網友讚爆，家長們也直呼，「超強大的！」

三寶媽在「爆廢公社」發文提到，「我必須先講我不是專業的，也不是醫生，只是分享我的經驗。孩子們一開始其實很恐懼，包括我自己也是覺得好可怕，於是我上網找了一些方法，聽取一些專家的建議來嘗試。」

她坦言，自己在鏡子前面練習了很多次，準備好後才在孩子面前示範，「我篩給他們看很多次，降低他們心中的恐懼，讓他們知道只要位置對了，就不會不舒服。」

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▲三寶媽拿1物「帶孩練快篩」　6歲妹超猛。（圖／徐茹茹授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲妹妹完全不害怕了。（圖／徐茹茹授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權）

三寶媽強調，「我們只要掌握平行的讓棉花棒進去，基本上都不會有不舒服的感覺，有些孩子比較敏感，因為害怕所以會抗拒，抗拒的當下可能媽媽自己也緊張，角度不對了就會打噴嚏，而（棉花棒）平行進入後，不管頭要仰或不仰，都不會有不舒服的感覺。」

原po表示，建議可以讓4歲以上的孩子自己用，「像姊姊6歲，她看著我一直用，自己試了一次就成功，但兩個弟弟比較敏感，5歲弟弟一樣可以自己嘗試，可是他就沒有用那麼深，3歲的更不用說了，他不是不會害怕，可是又覺得很好玩，我沒辦法放心讓他自己用。」

▲三寶媽拿1物「帶孩練快篩」　6歲妹超猛。（圖／徐茹茹授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲快篩要平行插入。（圖／徐茹茹授權引用，請勿隨意翻攝，以免侵權）

最後，三寶媽也說，出關之前，他們有很多時間可以練習，畢竟快篩貴貴的，「我想先做好準備，到時候真的要用快篩了，也不會浪費資源。我在線上問診的時候，也有詢問這樣子是否正確，基本上就跟我上面說的差不多，雖然每個孩子真的都不一樣，但最重要的是，讓他們放下心中的恐懼。

影片PO出後，已有破萬人按讚，網友們紛紛回應，「姊姊都沒有流眼淚耶」、「姊姊很棒而且很淡定耶」、「好強，真的猛，我比小妹妹還不如」、「這太勇敢了，我認輸」、「現在大家都在挑戰極限了」、「好強，我輸了」。

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