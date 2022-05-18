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4類人「快篩陽=確診」！住院限中重症、發燒嬰　看診取藥QA一次懂

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今日起，所有65歲以上長者快篩陽也視同確診。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／整理報導

除居家檢疫、居家隔離、自主防疫3類對象適用「快篩陽＝確診」政策，指揮中心宣布，自今（18）日起，65歲以上長者快篩陽性也一律視為確診，經醫師評估可使用輝瑞抗病毒藥物治療；並調整輕重症分流原則，僅限3類人可收治醫院。新制上路，哪些人適用、如何看診領藥？《東森新媒體ETtoday》整理相關5大QA，一次解惑。

▲▼快篩陽=確診加給藥QA用圖。（圖／指揮中心提供）

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Q1：快篩陽性＝確診，哪些人適用？

A1：居家檢疫、居家隔離、自主防疫對象，以及65歲以上長者，若快篩呈現陽性，經醫師認定後即可視同確診病例。

此外，居檢、居隔、自主防疫對象若為2歲以下幼兒，雖不符快篩試劑適用年齡，但因故接受檢測者，經醫師評估達醫病共識後，也可視為確診，並請醫師進行通報程序。

▲▼修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義。（圖／指揮中心提供）

▲▼快篩陽=確診加給藥QA用圖。（圖／指揮中心提供）

Q2：所有試劑都適用「快篩陽=確診」嗎？

A2：經過衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）的快篩試劑才可做為判別工具，其中包含經核准通過的鼻咽快篩及唾液快篩。

而國內目前也開放民眾免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，每人不超過100劑，免申請專案核准，每人限輸入一次。核准快篩試劑名單，可前往食藥署家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區查詢。

Q3：快篩陽性後流程是什麼？

A3：可透過遠距門診、視訊診療評估，或委由親友帶健保卡及快篩檢測卡匣／片至責任醫療院所由醫師確認；達成共識者由醫師通報上傳，未達共識者可聯繫當地衛生局進一步安排PCR。

※小提醒：攜帶至診所者應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好；遠距醫療門診者，需於快篩片上寫下檢測者姓名、檢測日期，與健保卡放在一起拍照後依指示上傳照片，達成結果共識後，再行銷毀快篩。

▲▼快篩陽=確診加給藥QA用圖。（圖／指揮中心提供）

Q4：確診後，什麼條件可以住院或去集檢所？

A4：

醫院

即日起，僅限中重症、出生<3個月且有發燒症狀，以及其他疾病經醫師評估有住院需求者才可收治醫院。

加強版集中檢疫所／防疫旅館

無住院需要但不符合居家照護條件之無症狀／輕症確診者，70歲（含）以上，懷孕≥36週，65～69歲之獨居確診者，出生3～12個月高燒超過39度者，皆送往加強版集中檢疫所／防疫旅館，但設有後送就醫的綠色通道。不過，經醫療人員評估適宜者，得居家照護。

居家照護

年齡69歲（含）以下，且符合居家照護條件之無症狀／輕症確診者，採居家照護。不符合條件者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。

▲▼5/17輕重症分流收治原則說明。（圖／指揮中心提供）

Q5：怎麼領藥、看醫生？

A5：針對採居照護的居家個案，指揮中心提供3大預約管道，健康益友APP、居家照護醫療團隊及健保行動快易通，待醫師開立處方箋後，請藥局領藥送到府；也可由「非居家隔離」親友至配賦醫院防疫門診代為看診，評估使用口服抗病毒藥物。

此外，指揮中心也開放醫師針對居家照護者確診者，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，執行口服抗病毒藥物評估及開立。

▲▼親友代領藥。（圖／指揮中心提供）

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