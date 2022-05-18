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兒童染疫「最怕2重症」　黃立民喊話「先打第1針」第2針再挑廠牌

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲兒童接種疫苗，示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前核准莫德納、輝瑞BNT2款mRNA兒童疫苗，然而因為疫苗劑量不同、副作用等問題，讓家長猶豫不決。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，兒童感染這波Omicron最擔心出現兩種情況，包含「嚴重上呼吸道感染」與「腦炎」，而接種疫苗可以降低9成疾病嚴重表現，建議家長讓孩子「不管怎樣第一針先打先好」，第二針再來挑選品牌。

要不要讓孩子打疫苗、打哪種疫苗，讓家長們傷透腦筋，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院院長黃立民今天接受媒體聯訪指出，目前疫情相當廣泛，兒童已經變成這一波主要感染者，全國感染人數當中，兒童比例快到兩成，北北基桃比較大醫院的兒童病床也都滿床。目前國際主要仍傾向兒童要打疫苗，重點是「可防Omicron」。

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黃立民分析，打疫苗好處有三種，第一、降低住院率至少一倍以上，第二、降低重症，嚴重感染機率降低，第三、減少死亡率，臨床試驗來看，打疫苗這組沒有出現死亡，也沒有出現多系統發炎症候群，此為兒童重症死亡最主要疾病。

▲▼李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院院長黃立民。（圖／記者洪巧藍翻攝）

▲李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院院長黃立民。（圖／記者洪巧藍翻攝）

黃立民也提到，兒童Omicron可能出現兩種嚴重疾病，分別是「嚴重上呼吸道感染」，就是上呼吸道發炎嚴重，造成呼吸道腫起來，呼吸困難，第二是「腦炎」，最近台灣、香港至少出現2個個案，這也是大家比較擔心的。

目前國內有兩種兒童疫苗可以選擇，第一是已經開始施打的莫德納半劑量，另一種則是日前抵台，正在檢驗封緘的輝瑞BNT兒童劑型疫苗，預計最快下週可以施打。

黃立民指出，莫德納可用於6到11歲兒童，已獲歐盟批准，正準備將臨床試驗結果交給美國FDA；BNT資料相對多，已獲美國FDA核准，臨床試驗保護效果達到90%，副作用還算輕微，常見疼痛、疲勞、頭痛、接種部位紅腫，在青少年很擔心的心肌炎，兒童看起來相對少，算是解除家長顧慮。

但這兩種疫苗到底如何選擇？黃立民則強調，「第一針先打」。他分析，兩者差最多的是劑量，輝瑞BNT兒童劑型是10毫克，莫德納半劑量則是50毫克，差距達到5倍，擔心劑量多者副作用比較多，而且5~11歲階段的孩子發育落差大，使用一樣的劑型，最初也有被討論。目前為止仍無法直接說明兩種疫苗差多少，僅能說BNT經驗比較多，而莫德納雖然經驗少，但也已經得到歐盟許可，副作用應該在許可範圍內。最重要的還是先打先好，第二針要去挑品牌，他也不反對。

「第三劑青少年還是要打。」黃立民提醒，面對現在疫情，青少年第二劑接種也有一段時間，仍然需要提高保護力，而青少年最憂心的心肌炎，在第三劑與第二劑相較大為下降，可以比較不用擔心。

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