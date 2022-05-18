花蓮單日染疫再破千　5-11歲孩童5／26起開放打BNT

▲花蓮17日新增1200例，染疫總數達15619人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣17日新增1200例新冠肺炎確診個案，累積確診病例共計15619人，當天下午的防疫記者會上宣布，兒童BNT疫苗預計於5月26日至6月2日開始接種，縣長徐榛蔚提醒家長，近日會於各校發放疫苗接種意願書，請家長協助回填繳交。

「5月17日新制上路！」徐榛蔚說明，確診者依舊維持7+7天（7天居家隔離與7天自主），確診者同住家人未打滿三劑者仍保持3+4天（3天居家隔離與4天自主），已打滿三劑的確診同住家人則是0+7天（免居隔+7天自主防疫），若仍想要採居家隔離「3+4」，民眾可以自行做選擇。

▲居家隔離、自主防疫、居家檢疫一次看懂。

針對「0+7」自主防疫者、「3+4」居家隔離及自主防疫者，花蓮縣政府分別提供每人2劑、3劑快篩試劑，民眾於領取時須出示健保快易通檢測結果畫面、確診簡訊通知之確診證明資料，若需幫同住確診家人領取，請攜帶家人身份證件，就近至鄰近鄉鎮公所領取試劑。因國高中生均尚未施打第三劑疫苗，所以一律採3+4天，未來已完成三劑接種的國高中生，可直接適用5／17隔離新制。

花蓮預計自5月26日至6月2日開放施打「兒童BNT疫苗」，因年齡層施打劑量不同，5-11歲孩童可至花蓮縣13鄉鎮市衛生所預約疫苗接種，12-18歲的學童可至花蓮縣新冠疫苗合約醫療院所預約接種，家長收到審慎評估後請審慎評估並回填繳交。

▲0+7新制上路，確診者仍維持7+7防疫規定。

衛生局長朱家祥說到，考量65歲（含）以上長者確診後較易產生併發症或死亡的高風險族群，自5月18日起啟動65歲以上長者使用家用快篩試劑檢測為陽性者，經醫師實地或遠距診療評估，並達成醫病共識，將可開立paxlovid輝瑞口服抗病毒藥物，以降低病情惡化風險。65歲(含)以上確診者若使用家用快篩試劑檢測為陽性者，可攜帶快篩檢測結果卡匣或檢測片就近至醫療院所請醫師現場評估確認；而屬於「居家隔離」、「居家檢疫」、「自主防疫」之確診者，仍可委請親友協助前往醫療院所或採視訊診療方式評估確認。

5月16日已開放施打第二次追加劑（第四劑），民眾可與花蓮縣新冠疫苗合約醫療院所及各鄉鎮市衛生所電話預約，接種對象包含65歲以上長者、長照機構住民以及18歲以上經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者，且需與第一次追加劑「間隔五個月後者」，方可預約施打第二次追加劑。

▲花蓮縣各鄉市鎮染疫情形。

配合新制開始實施，教育處代理處長翁書敏特別說明校園端的部分，教職員工生7天均不到校，第8天快篩陰性再行返校，確保校園安全，讓家長放心。

花蓮體育高中累計確診學生數共19位，同住室友比照同住家人進行居家隔離，確診學生及居隔學生由家長逐一帶回進行居家照護及居家隔離，而確診學生多為無症狀及輕症，居隔學生亦無相關呼吸道症狀。考量到教學量能及學生安全，校方於5月11日至17日暫停全校的實體停課，停課期間宿舍依照防疫管理指引落實環境的清消，預計明日5月18日開始恢復實體課程，復課後會持續加強環境清消。