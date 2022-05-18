2國中女兒淪發洩工具！獸父喊「告你男友」逼就範　逞慾下場出爐

▲彰化一名獸父性侵自己兩名親生女兒，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

彰化獸父阿明（化名）得知小女兒小娟（化名）交男友，且有性行為後，揚言要對其男友提告，以此威脅小女兒跟他發生性行為得逞；不僅如此，阿明也曾強迫另名女兒小婷（化名）跟他發生性行為2次。案件事後曝光，阿明竟辯稱，2名女兒都同意跟他發生關係，法官聽聞後痛批他，「紊亂倫理綱紀」，一、二審均將他判刑9年8個月。全案可上訴。

根據判決，從事殯葬業的阿明與前妻育有3名子女，最大的已25歲，另外2個則分別為19歲的小婷、17歲的小娟，但沒想到，他卻於2016年6月間至2017年6月間2度性侵當時才國一的小雅。

性侵女兒得逞的阿明竟食髓知味，事隔不到一年，又再度對國小才剛畢業的小娟逞慾，而事後想要求第二次性行為時，遭到小娟拒絕，沒想到他卻以知悉小娟交男友，且還有性關係為由，強迫小娟服從，否則就要對其男友提告，逼得小娟只好就範。

法院審理時，阿明雖坦承與女兒發生性關係，但辯稱都是雙方合意，而他並未威脅小娟就範，是因小娟從小不受管教、不老實經常說謊，還習慣偷竊，所以才想嚇嚇她，但並沒有恐嚇的意思。

不過，法官並不採信阿明所述，更痛批阿明的行為「紊亂倫理綱紀」，為了滿足一己私慾，竟將女兒當成洩慾的對象，是社會道德、法理所不容，最終將他判刑9年8個月。案經上訴到二審，仍遭法官駁回。全案仍可上訴。