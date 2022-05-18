　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2國中女兒淪發洩工具！獸父喊「告你男友」逼就範　逞慾下場出爐

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲彰化一名獸父性侵自己兩名親生女兒，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

彰化獸父阿明（化名）得知小女兒小娟（化名）交男友，且有性行為後，揚言要對其男友提告，以此威脅小女兒跟他發生性行為得逞；不僅如此，阿明也曾強迫另名女兒小婷（化名）跟他發生性行為2次。案件事後曝光，阿明竟辯稱，2名女兒都同意跟他發生關係，法官聽聞後痛批他，「紊亂倫理綱紀」，一、二審均將他判刑9年8個月。全案可上訴。

根據判決，從事殯葬業的阿明與前妻育有3名子女，最大的已25歲，另外2個則分別為19歲的小婷、17歲的小娟，但沒想到，他卻於2016年6月間至2017年6月間2度性侵當時才國一的小雅。

性侵女兒得逞的阿明竟食髓知味，事隔不到一年，又再度對國小才剛畢業的小娟逞慾，而事後想要求第二次性行為時，遭到小娟拒絕，沒想到他卻以知悉小娟交男友，且還有性關係為由，強迫小娟服從，否則就要對其男友提告，逼得小娟只好就範。

法院審理時，阿明雖坦承與女兒發生性關係，但辯稱都是雙方合意，而他並未威脅小娟就範，是因小娟從小不受管教、不老實經常說謊，還習慣偷竊，所以才想嚇嚇她，但並沒有恐嚇的意思。

不過，法官並不採信阿明所述，更痛批阿明的行為「紊亂倫理綱紀」，為了滿足一己私慾，竟將女兒當成洩慾的對象，是社會道德、法理所不容，最終將他判刑9年8個月。案經上訴到二審，仍遭法官駁回。全案仍可上訴。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
花1300元買15支快篩　他收到「2個水杯」氣炸
這格局難防疫！家人確診「他最後快篩陰」　曝9招：靠自己啊
鴻海揪內鬼！高層收1.2億好處費　判賠結果出爐
確診過就沒事？Omicron「重複感染」最新研究數據曝光
防疫保單干擾基層！　陳時中喊話了
好天氣剩今天！　雨勢最猛時間出爐
2國中女兒淪發洩工具！　獸父喊「告你男友」逼就範
防疫保單10大QA一次看！　1條件不理賠
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

莽漢揮菜刀欲殺妻遭路人制伏　法官兩度減刑輕判3年...理由曝

驚恐畫面曝！捷運鐵鎚哥車廂內狂揮　旅客嚇壞錄影急報警

只罰2400不扣車...高雄男酒後騎電動自行車　1個月被抓3次沒在怕

打工男騎腳踏車衝快車道　警好心勸阻...意外發現他的特殊身分

花1300元買15支快篩「收到2個水杯」　氣炸！一頁式廣告消失了

鴻海揪內鬼！前協理收1.2億好處費判賠千萬元確定

狂徒試槍IG秀影片！警上門抓人驚見「陽性試劑」　緊急捅鼻快篩

女運將為搶快篩併排違停　見警開單奔出求情...通緝犯身分曝光

2國中女兒淪發洩工具！獸父喊「告你男友」逼就範　逞慾下場出爐

假整地回填廢污泥「大賺4.5億黑心錢」　檢聲請扣押奸商44筆土地

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

聰明米克斯聽2大地獄詞　翻白眼火速離場：塊陶R

莽漢揮菜刀欲殺妻遭路人制伏　法官兩度減刑輕判3年...理由曝

驚恐畫面曝！捷運鐵鎚哥車廂內狂揮　旅客嚇壞錄影急報警

只罰2400不扣車...高雄男酒後騎電動自行車　1個月被抓3次沒在怕

打工男騎腳踏車衝快車道　警好心勸阻...意外發現他的特殊身分

花1300元買15支快篩「收到2個水杯」　氣炸！一頁式廣告消失了

鴻海揪內鬼！前協理收1.2億好處費判賠千萬元確定

狂徒試槍IG秀影片！警上門抓人驚見「陽性試劑」　緊急捅鼻快篩

女運將為搶快篩併排違停　見警開單奔出求情...通緝犯身分曝光

2國中女兒淪發洩工具！獸父喊「告你男友」逼就範　逞慾下場出爐

假整地回填廢污泥「大賺4.5億黑心錢」　檢聲請扣押奸商44筆土地

貓咪主食罐才35元　生魚片等級魚肉、CAS認證雞肉添加好營養

藥華藥旗下「血癌新藥」在美上市表現超乎預期　公司上調銷售預測

獨行俠奪冠功臣分析防守唐西奇方法：讓他打得疲憊

大陸本土+1227！四川天津成「新一輪疫情爆發地」　上海北京趨緩

防疫保單理賠之亂持續失控　應曉薇點名一人要下台負責

大聯盟史上第8隊！太空人單局5轟炸翻紅襪王牌伊沃迪

快訊／熱火東冠G1逆轉勝塞爾提克　巴特勒高效轟41分

實施擴建工程！工人一挖驚呆　宜蘭大學再挖出「歷史文物」嗨翻了

莽漢揮菜刀欲殺妻遭路人制伏　法官兩度減刑輕判3年...理由曝

居隔單遲發惹民怨　陳時中：5~6成電話填錯「失聯很難處理」

爸戴逼真面具從椅後竄出嚇兒　男童神淡定回頭打招呼：嗨～

社會熱門新聞

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

竹科已婚男騙女同事上床　還偷拍影片

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

即／高雄愛河驚見浮屍　20多歲女穿黑衣飄水面

油罐車左轉「亮起右轉燈」　對向機車閃不及慘撞

10億董娘被逼裸離　見證人竟稱：我沒簽名

台青肖想高薪反被囚虐　柬埔寨黑道營救直擊

獸父喊「告你男友」逼女兒就範　逞慾下場出爐

烏來3m巨石崩塌！張震嶽目擊受困

男大生騎百萬重機自撞亡　再一個月就畢業

男大生兼2差送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體淚崩

快訊／台3線重機騎士自撞電桿　頭部重創慘死

妻約同事吃早餐　夫查結局綠爆

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

Toyz衝九份「淘到真黃金」：發了

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！

IU為「台灣阿北」下台：哇太感動

王婉霏健身前「肥胖大媽照」曝光！被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面