台灣遭美列為「高風險」　鄭麗文：只有台灣要排隊買快篩

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日將台灣的新冠風險等級從第二級的「中度風險」調升為第三級的「高風險」。對此，國民黨立委鄭麗文也抨擊，快篩試劑在國外早就已經是十分普及的產品，只有台灣還需要排實名制買快篩的問題。

鄭麗文昨（17）日在臉書表示，這陣子的快篩之亂，使得民眾大排長龍、民怨沸騰，如果不想排隊就得去買價差80元的單劑快篩，但是快篩試劑在國外早就已經是十分普及的產品，執政黨不知人間疾苦，百般刁難其他快篩廠商，獨厚綠友友，所以才會造成「只有台灣還需要排實名制買快篩」的問題。

鄭麗文抨擊，蔡政府在防疫上的失敗，早已讓百姓大失所望，想要自救卻又被百般阻撓，防疫政策每過幾天就「滾動式調整」，但疫情從2020年開始，蔡政府就在喊超前部署的口號，2年過去政策卻落後其他人好幾步，狂酸「難道在蔡EE的平行時空裡，喊喊口號世界就和平了？」

鄭麗文指出，台灣確診數不斷增加，百姓人心惶惶，每個人都在擔心下一個確診的是自己，蔡英文卻因為曾經的防疫成績而沾沾自喜，還說出「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping」這樣的話，但同時間美國CDC卻提升台灣為高風險旅遊警示，質疑「台灣防疫全球倒數第一，確定不是Taiwan Need Help？」

鄭麗文說，現在的政府曾幾何時已經變成了，總統忙著摸貓咪，看看元宇宙、看看國際對台灣的評價，有好的就發篇文，有壞的就下線沒看到，就這樣又是美好的一天？指揮官兩點坐在位置上，本土確診幾例又幾例，但防疫政策就是你們自求多福。