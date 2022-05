台灣遭美列為「高風險」　鄭麗文：只有台灣要排隊買快篩

▲國民黨立委鄭麗文。(圖/記者屠惠剛攝)

記者徐政璿/台北報導

美國疾病管制暨預防中心(CDC)16日將台灣的新冠風險等級從第二級的「中度風險」調升為第三級的「高風險」。對此,國民黨立委鄭麗文也抨擊,快篩試劑在國外早就已經是十分普及的產品,只有台灣還需要排實名制買快篩的問題。

鄭麗文昨(17)日在臉書表示,這陣子的快篩之亂,使得民眾大排長龍、民怨沸騰,如果不想排隊就得去買價差80元的單劑快篩,但是快篩試劑在國外早就已經是十分普及的產品,執政黨不知人間疾苦,百般刁難其他快篩廠商,獨厚綠友友,所以才會造成「只有台灣還需要排實名制買快篩」的問題。

鄭麗文抨擊,蔡政府在防疫上的失敗,早已讓百姓大失所望,想要自救卻又被百般阻撓,防疫政策每過幾天就「滾動式調整」,但疫情從2020年開始,蔡政府就在喊超前部署的口號,2年過去政策卻落後其他人好幾步,狂酸「難道在蔡EE的平行時空裡,喊喊口號世界就和平了?」

鄭麗文指出,台灣確診數不斷增加,百姓人心惶惶,每個人都在擔心下一個確診的是自己,蔡英文卻因為曾經的防疫成績而沾沾自喜,還說出「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping」這樣的話,但同時間美國CDC卻提升台灣為高風險旅遊警示,質疑「台灣防疫全球倒數第一,確定不是Taiwan Need Help?」

鄭麗文說,現在的政府曾幾何時已經變成了,總統忙著摸貓咪,看看元宇宙、看看國際對台灣的評價,有好的就發篇文,有壞的就下線沒看到,就這樣又是美好的一天?指揮官兩點坐在位置上,本土確診幾例又幾例,但防疫政策就是你們自求多福。