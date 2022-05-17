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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨列蔡英文6年政績　出口創新高、加薪、減稅、穩定物價

▲民進黨主席蔡英文出席縣市長提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對在野黨17日召開520相關施政記者會，民進黨發言人黃世杰表示，面對百年大疫這兩年來在全世界造成的重大影響，台灣在全民努力下，防疫一直維持穩定控制，而政府於疫情期間推出相關的振興和防疫措施，不僅出口創下歷史新高、台灣經濟也平穩發展。

黃世杰指出，台灣目前正處在逐漸回到疫情前的正常生活的最後關鍵時刻，對於國家整體政經情勢的發展，他籲朝野政黨應共同團結合作防疫，協助台灣度過疫情的重要關卡。

黃世杰表示，政府於疫情期間及時提供紓困與振興都獲得民眾支持，有逾2343萬人領用5倍券，餐飲業去年10月的營業額終止連續5個月負成長，且去年10月至12月及今年2月與3月營業額，都創下歷年同月新高。

至於在野黨提出「高物價、低薪資」的問題，黃世杰指出，為因應全球通膨導致物價不斷攀升的問題，政府除了努力穩定國內物價外，也提出「加薪減稅」等政策，來減輕國人生活需求的負擔，像是連續6年調漲基本工資，同時帶動國內消費支出及經濟成長，基本工資已經從2萬8元調漲為2萬5250元，時薪也一路從120元調漲為168元；而軍公教等相關契約進用人員調薪4％，帶動企業加薪。

黃世杰說，為打造更公平合理且有競爭力的稅制，分享經濟成長的果實，政府優化稅制，調高所得稅四大扣除額，大幅減輕育兒、上班族及弱勢家庭稅賦，包括紓困優惠免納所得稅、企業給付員工防疫假薪資可按200％比例抵稅，以及醫事人員加成減稅等。

此外，為減輕民眾生活負擔，黃世杰舉例，政府陸續加碼育兒津貼，從2500元/月、3500元/月，8月再增加到5000元/月；擴大不孕症補助；提高2成「育嬰留職停津貼」；增加2天政府補助的「產檢假」、「陪產檢及陪產假」，除了增加福利，也促進性別平權；班班有冷氣；大幅提升長照預算等政策，從老照顧到小。

在居住正義的部分，黃世杰表示，政府除了持續興建社會住宅，以及包租代管的政策，租屋補貼從現在57億元，擴大到300億元，減輕租屋族負擔，並且運用閒置旅館及公私有房舍，轉型成社會住宅，讓業者享有地價稅、房屋稅及租金部分營業稅免徵、修繕及租金差額補助，房客則可用市價5至8折租金承租。

黃世杰表示，蔡英文就任6年來，一路從政策規劃，到推動落實，秉持讓民眾生活過得更好的理念，穩健讓各項績效與政策實現。

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