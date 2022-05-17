消防員面臨染疫高風險　蔣萬安提案修法：民眾需誠實告知TOCC

記者呂晏慈／台北報導

國內本土確診數持續攀高，消防人員的救護案件大增，國民黨立委蔣萬安17日表示，第一線消防人員最擔心民眾沒有在第一時間誠實告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史），救護人員將無法即時選擇相對應的裝備，第一線緊急救護就是急診的延伸，不應該在這一段產生斷鏈，因此他提出《傳染病防治法》部分條文修正草案，將緊急救護技術員納入應據實告知病史資訊的對象。

▲國民黨立委舉行記者會提出修法主張。（圖／記者呂晏慈攝）

為保障第一線救護能量，國民黨立委蔣萬安、呂玉玲、楊瓊瓔、洪孟楷等人提出《傳染病防治法》部分條文修正草案，規定緊急救護技術員依照《緊急醫療救護法》執行緊急醫療救護時，準用「病人或其家屬應據實陳述病史、接觸史、其他傳染病有關事項」的規定，並明訂罰則，若是違法導致救護人員有生命危險，處1年以下有期徒刑、拘役、或併科3萬元以下罰金。

此外，洪孟楷、林為洲、蔣萬安等人今天上午舉行「救救119！疫情海嘯到，救護人員需要民眾誠實告知TOCC」記者會。洪孟楷表示，第一線消防人員面臨過勞、染疫風險，根據新北市消防局統計，自4月1日以來119話務量上升5倍，緊急救護案件增加4成，其中防疫救護量增加約9倍，應該修法給予消防員相關保障，不該連補破網都慢半拍。

林為洲表示，目前消防員累計確診人數達462人、隔離累計904人，當消防員都紛紛確診的時候，誰來處理緊急救護？他強調，保護緊急救護的量能非常重要，因此要修法保護消防員、緊急救護技術員的安全，且該草案並沒有侵犯病人隱私權，問的都是跟傳染病有關係，讓消防員可以攜帶相應裝備，預計立法院衛環委員會將在明天審查該草案，盼明天完成初審、下會期完成三讀。

消防員工作權益促進會監事廖順淋說明，現行《傳染病防治法》將緊急救護人員排除在準用醫療人員之外，導致消防人員在第一線詢問病患病史、面對醫療暴力行為時，都無法獲得相對應的保障，盼透過修法保障消防員的職業安全。

對於立委修法主張，衛生福利部醫事司技正呂念慈說明，消防人員、緊急救護技術員是緊急救護非常重要的一環，醫事司絕對認同應該保護救護技術員，不過，《傳染病防治法》的主管機關是衛福部疾管署，明天其將派員出席委員會，具體回應修法主張。