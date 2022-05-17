棄權《威權時期回復條例》關鍵條文　賴品妤：受難者權益七折八扣

▲民進黨立委賴品妤。（圖／賴品妤國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

為完備促進轉型正義委員會解編後配套修法，立法院院會17日三讀通過《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》，從「賠償」而非「補償」的角度，明定國家應賠償威權統治時期對人民生命權、自由權、財產所有權的侵害。不過，民進黨立委賴品妤三讀會後發言批評，該案對於受難者權益「打折再打折」，因此對部分關鍵條文投下棄權票。

立法院院會今天表決《威權時期回復條例》保留條文時，賴品妤在攸關賠償金額的關鍵條文棄權。她批評，對於這次七折八扣後的破碎條文，她實在沒辦法完全支持，因此在部分條文表決時選擇棄權，也請支持者們諒解。

賴品妤強調，轉型正義法案的核心價值，來自最基本的人權保障、也代表著接受不同層度壓迫的弱勢族群應受到的保護和補償，這幾年她在推動轉型正義工程時，為了要提出自己版本的《威權時期回復條例》，與受害者及其家屬多次來回討論；在過程中，看到他們對於過去國家暴力迫害的恐懼、對於過去獨裁者政府欺凌的無力。

賴品妤提及，國家應付出最大的誠意去歸還當事人原有的權利，無法歸還也應盡最大的努力去彌補、去撫平受害者心中的傷痛與恐懼，她版本的第六條針對生命自由損害提出的比照冤獄賠償標準，對照院版的採用基數表；以及第十四條對於財產返還要求原物返還或市價全額賠償，對照院版的折價賠償；她的版本是對於受難者權益最基本的堅持，很遺憾院版草案打折再打折，成為今天三讀的版本。

賴品妤說道，這幾年許多的受難者前輩陸續逝去、漸漸凋零；在他們的有生之年已看不到正義被伸張。而這樣一部屈就現實而打折的法案，更非他們用盡生命倡議、推動所期盼看到的成果。

賴品妤向所有政治人物呼籲，在轉型正義工程上應該積極面對，謹慎負責的推動每一項工程，包含真相還原、權利回復、威權象徵清除、不義遺址認定等，身為民意代表、身為廣義執政團隊的一員，對於尚在世的受難者們，對於整個台灣民主化的未來，更應該更勇敢一點，負起更多責任，給予他們最基本的回應，轉型正義的最終目的始終是和解，這條路雖然漫長，但請大家謹記自由民主的得來不易。