美對台軍售將限「不對稱戰力」引台商關切　國防部回應了

▲美國對台的4100億軍售案遲交，當中包括66架F-16戰機。（圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

美國台商業協會與台灣美國商會致函美國國務院，對於拜登政府將終止大部分不屬於「不對稱戰力」的對台軍售表達擔憂，認為此舉恐削弱台灣的防禦能力。對此，國防部今（18日）回應，美台軍售為美國基於《台灣關係法》與「六項保證」，持續供售我所需武器裝備，顯示美方對我國防安全的重視與承諾，亦是維持印太區域穩定的重要力量。

國防部說，台美雙方於2021年針對防衛作戰需求，共同完成「不對稱作戰」原則的定義，並於同年納入國防報告書「軍事戰略」與「建軍規劃」章節中說明；在此重申：「不對稱作戰係指作戰型態與方式，在於打亂敵作戰節奏與速戰速決企圖，非個別武器裝備選項」。

國防部指出，國軍各項武器裝備籌獲，是依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，納入計畫執行，並以國防自主為優先，無法自製或需快速提升戰力項目，方採對外採購方式籌獲，不受個別軍火商影響。

國防部表示，國防戰力整備攸關台海與區域安全的穩定，對於評估或洽談中的軍購案，均依美方軍售作業規定，秉持低調保密原則處理，國軍絕對以發揮國防資源最大效益為目標，持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最適武器裝備，並要求依約甚至提前交運，以精進台美雙方軍事互通性，確保國家安全。