　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美對台軍售將限「不對稱戰力」引台商關切　國防部回應了

▲美國對台的4100億軍售案遲交，當中包括66架F-16戰機。。（圖／路透社）

▲美國對台的4100億軍售案遲交，當中包括66架F-16戰機。（圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

美國台商業協會與台灣美國商會致函美國國務院，對於拜登政府將終止大部分不屬於「不對稱戰力」的對台軍售表達擔憂，認為此舉恐削弱台灣的防禦能力。對此，國防部今（18日）回應，美台軍售為美國基於《台灣關係法》與「六項保證」，持續供售我所需武器裝備，顯示美方對我國防安全的重視與承諾，亦是維持印太區域穩定的重要力量。

國防部說，台美雙方於2021年針對防衛作戰需求，共同完成「不對稱作戰」原則的定義，並於同年納入國防報告書「軍事戰略」與「建軍規劃」章節中說明；在此重申：「不對稱作戰係指作戰型態與方式，在於打亂敵作戰節奏與速戰速決企圖，非個別武器裝備選項」。

國防部指出，國軍各項武器裝備籌獲，是依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，納入計畫執行，並以國防自主為優先，無法自製或需快速提升戰力項目，方採對外採購方式籌獲，不受個別軍火商影響。

國防部表示，國防戰力整備攸關台海與區域安全的穩定，對於評估或洽談中的軍購案，均依美方軍售作業規定，秉持低調保密原則處理，國軍絕對以發揮國防資源最大效益為目標，持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最適武器裝備，並要求依約甚至提前交運，以精進台美雙方軍事互通性，確保國家安全。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
吸金超跑男家遭轟5槍影片曝！　21歲男嗆：讓你看到瘋子
金剛爆陷財務問題！　港星前女友「被分手」還原始末
北市中小學將停課2周？　「3項可能方案」曝光
美女主播確診6症狀痛到崩潰：別信Covid只是感冒！
11天破62萬　醫提「最好隔離政策」：但台灣就倒了
家中成員確診！其他人快篩陽　急診醫曝3種可能發展
確診將到黃金交叉　沈政男曝原因：中南部很快會超過北北基桃
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市中小學將停課2周？她曝「3可能方案」　網：想逼死雙薪家庭？

美對台軍售將限「不對稱戰力」引台商關切　國防部回應了

加熱菸健康風險評估　學者：可先參考歐盟、英國、紐西蘭作法

金管會喊自選3+4防疫險要賠　高嘉瑜曝話只說一半：搶藥之亂將至

林為洲諷刺富邦產險「富貴要人幫」　同黨立委：怕輸乾脆收掉悍將

美槍擊案兇嫌曾是和統會成員　張亞中：祈願寛恕讓憤怒平復

王必勝批「雙北叫不動醫院」　侯友宜怒反擊：高高在上

保單之亂看不下去了　蘇貞昌：已核保就要理賠、自選3+4也要賠

快訊／總統府確診＋8　6府內員工、1警衛室勤員、1憲兵

高嘉瑜再轟金管會避重就輕　「到底是站在保戶還是業者這邊？」

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

聰明米克斯聽2大地獄詞　翻白眼火速離場：塊陶R

北市中小學將停課2周？她曝「3可能方案」　網：想逼死雙薪家庭？

美對台軍售將限「不對稱戰力」引台商關切　國防部回應了

加熱菸健康風險評估　學者：可先參考歐盟、英國、紐西蘭作法

金管會喊自選3+4防疫險要賠　高嘉瑜曝話只說一半：搶藥之亂將至

林為洲諷刺富邦產險「富貴要人幫」　同黨立委：怕輸乾脆收掉悍將

美槍擊案兇嫌曾是和統會成員　張亞中：祈願寛恕讓憤怒平復

王必勝批「雙北叫不動醫院」　侯友宜怒反擊：高高在上

保單之亂看不下去了　蘇貞昌：已核保就要理賠、自選3+4也要賠

快訊／總統府確診＋8　6府內員工、1警衛室勤員、1憲兵

高嘉瑜再轟金管會避重就輕　「到底是站在保戶還是業者這邊？」

七六人可能交易哈登？　美名嘴：恩比德原想搭擋巫師一哥

「黑暗騎士」哈維供藥給天使前隊友　聯盟懲處禁賽60場

春夏「果凍」配件集合！CELINE竟有粉嫩鯊魚夾　CHANEL糖果鞋高低跟任選

吸金超跑男家遭轟5槍影片曝！槍手嗆「5億探長」：讓你看到瘋子

快訊／本土疫情往南走？　陳時中：一日生活圈「必然趨勢」

老婆約同事吃早餐一去13個小時　夫一查結局綠爆

他遭俄軍虐打後槍決埋屍竟沒死！　親曝「復活」經歷

BMW「新款霸氣休旅」年底首演　V8插電式油電動力具644匹！

電子股反彈台股大漲逾150點！指數站回16200點　台積電漲10元

北市中小學將停課2周？她曝「3可能方案」　網：想逼死雙薪家庭？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

政治熱門新聞

保單之亂看不下去了　蘇貞昌：已核保就要理賠

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

林為洲諷刺富邦「富貴要人幫」　同黨立委：怕輸乾脆收掉悍將

有症狀先別急！快篩陽再做PCR　就醫4方式一次看

王必勝批雙北叫不動醫院　侯友宜：高高在上

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

自選3+4防疫險要賠　高嘉瑜曝內幕

快訊／雙北中小學「暫停到校2週？」　侯友宜：目前沒有新的計劃

美槍擊案兇嫌曾是和統會成員　張亞中：祈願寛恕讓憤怒平復

北市中小學將停課2周？她曝「3可能方案」

不爽富邦怎麼辦？　王浩宇曝6招

高嘉瑜再轟金管會避重就輕　「到底是站在保戶還是業者這邊？」

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

更多熱門

相關新聞

13國提案相挺　美籲讓台灣以觀察員身分參與世衛

13國提案相挺　美籲讓台灣以觀察員身分參與世衛

世界衛生大會（WHA）下週登場，13國提案支持台灣與會。美國國務院發言人普萊斯今天呼應表示，台灣是全球衛生界能幹又負責任成員，美方強力主張世界衛生組織（WHO）以觀察員身分邀台。

美商團控華府　未批准重要軍售削弱台灣防禦

美商團控華府　未批准重要軍售削弱台灣防禦

加州教會槍擊案　悼英勇的台灣人

加州教會槍擊案　悼英勇的台灣人

加州教會槍手曾任教屏科大　因無故曠職未獲續聘

加州教會槍手曾任教屏科大　因無故曠職未獲續聘

美最快17日批准5至11歲童接種第3劑輝瑞BNT

美最快17日批准5至11歲童接種第3劑輝瑞BNT

關鍵字：

美國軍售拜登台商國防部不對稱

讀者迴響

熱門新聞

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

Toyz衝九份「淘到真黃金」：發了

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！

IU為「台灣阿北」下台：哇太感動

王婉霏健身前「肥胖大媽照」曝光！被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

男歌手「命根子被貨車輾斷」2度命危！消失4年現身

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面