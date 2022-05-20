最強「奶」媽！她擠118公斤原味母奶出售　塞爆3冰櫃

▲琪蒂母乳產量豐富，多到用不完。（圖／翻攝自YouTube）



實習記者林郁婷／綜合報導

美國近期出現嬰兒奶粉大缺貨的危機，來自猶他州的媽媽琪蒂（Alyssa Chitti），由於自身母奶太多，共擠了4000盎司（約118公斤），已經塞滿家中3個冰櫃，於是決定以1盎司1美元（約新台幣30元）的價格來販售，幫助其他買不到奶粉的媽媽們，原本是出於好意，但消息傳開後，卻收到不少負面評論，因此目前她已停止出售母奶了。

根據《每日星報》報導，琪蒂受訪時表示，自己總共約擠出了118公斤的母奶，塞滿家中3個冰櫃，由於量實在太多，放著也喝不完，剛好現在奶粉缺貨，於是決定拿出來幫助其他人，原本是打算用捐贈的方式，但因為女兒罹患脊髓性肌萎縮症（SMA），必須先經過血液檢查才能捐，而自己現階段還無法進行檢查，只好改用網路販售。

▲冰櫃裡滿滿都是自擠母奶。（圖／翻攝自YouTube）

琪蒂透漏，最初是以每盎司1美元（約新台幣30元）作為售價，但也接受和顧客協談價格，「我知道有些孩子有腸絞痛的問題，必須喝較特殊的配方奶，也知道他們痛起來時有多難受，但做父母的卻無能為力」。琪蒂出售自身母奶的消息傳開後，收到許多負面評論，因此最後停止了這個計畫。

據了解，在美國的網路上購買或販售母奶屬於合法行為，只是缺乏監督管理；美國食品藥物管理局（FDA）就曾指出，從網路上購買的母乳，幾乎都是沒有經過檢驗的。