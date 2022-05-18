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Omicron還有「表妹」！　很恰嗎？醫給答案

▲▼日本。（圖／路透）

▲日本5月下旬將開放來自美國、澳洲、泰國和新加坡的小型旅行團入境。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

Omicron陸續出現多個亞變種，其中，較原始毒株傳播速度快超過25%的「BA.2.12.1」變異株，已在美國等國快速蔓延。對此，台大感染科前醫師林氏璧被問到，這「Omicron的表妹」很恰嗎？他回應，傳染力似乎更勝BA.2，可能免疫逃逸更嚴重，疾病嚴重度尚待觀察，目前看來還好。

林氏璧17日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，日本國土交通省觀光廳發表新聞稿，5月中將試辦小型外國觀光團，首先是試行來自美國、澳洲、泰國、新加坡4國的少人數觀光團，這4個國家都不是「變種病毒株流行的指定國」，且是訪日重點市場。

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▼日本國土交通省觀光廳新聞稿。（圖／翻攝日本國土交通省觀光廳網站）

（圖／翻攝日本國土交通省觀光廳網站）

林氏璧說，等等，有聽過BA.2.12.1嗎？你們不知道美國開始流行這株Omicron的表妹嗎？對此，有網友詢問，「Omicron的表妹會不會很恰啊？」林回應，傳染力似乎更勝BA.2，可能免疫逃逸更嚴重，疾病嚴重度尚待觀察，目前看來還好。

Omicron陸續出現多個亞變種，其中，較原始毒株傳播速度快超過25%的「BA.2.12.1」變異株，已在美國等國快速蔓延，現在在南韓和大陸廣東也有發現首起感染者。

根據《紐約時報》報導，專家認為，Omicron的重組毒株BA.2.12.1在美國迅速傳播，速度之快，很有可能在未來數周就取代其他毒株，成為主流病毒株。事實上，BA.2.12.1的傳播速度比Omicron原始毒株與亞變種BA.2都還快。

▼「BA.2.12.1」變異株已在美國快速蔓延。（圖／路透）

▲▼ 美國疫情／紐約曼哈頓，民眾排隊等待篩檢。（圖／路透）

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