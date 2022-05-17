苗栗+1129！居隔單塞爆…衛生局：懇請鄉親見諒

▲苗栗縣17日新增確診1129例，其中以頭份市319例為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣17日新增新冠肺炎本土確診1129人，其中男性556位、女性573位，年齡分布1歲以下至95歲。自2022年以來，共累積8511例確診，居家隔離人數為984人，居家照護人數為6404人。17日新增確診以頭份市319例為最多，其次為竹南鎮286例，縣內其餘鄉鎮市皆有確診案例。在校園疫情部份，目前停課學校包括：國中1所1班、國小32所54班及幼兒園17所24班，合計50所79班。

苗栗縣政府表示，自17日0點起，改變確診個案同住家人居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免居家隔離改為7天自主防疫。注意事項：一、完成3劑疫苗接種者得免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如外出需有2日內快篩陰性證明。二、未完成3劑疫苗接種者則維持「3天居家隔離+4天自主防疫」。

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隔離期間應留在家中禁止外出，自主防疫期間，如需外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明。由於確診個案同住家人為較為親密之接觸者，於接觸後可能有發病及感染他人風險，應確實遵守自主防疫規範，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2日內快篩陰性證明，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

衛生局說明，PCR或快篩陽性經醫師判定確診時，由該醫療院所透過健保卡系統上傳疾管署系統後台，民眾即可從健保快易通App得知自己PCR陽性；但疾管署在收到醫療院所上傳的健保資料後，還須核對資料、判定確診才會上傳法定傳染病系統。而衛生局認定確診、開立隔離通知單則須依據該系統，因而產生時間差。

▲▼停課學校包括，國中1所1班、國小32所54班及幼兒園17所24班，合計50所79班。（圖／記者黃孟珍翻攝）

民眾雖已從App得知篩檢陽性，法傳系統資料未產出，衛生單位無法進行確診者及同住家人疫調，導致後續開隔離單、確診者關懷無法啟動。衛生局針對法傳系統上傳作業不穩定及塞爆問題，也已持續向中央反映問題。得知檢驗報告確診時，先以1人1室方式進行隔離，衛生單位會盡速安排相關確診後居家照護等事宜，懇請鄉親理解與見諒。

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