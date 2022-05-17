未成年共犯「警局比YA」PO網：不會關啦！恐成「無悔意」證據

▲未成年少年涉嫌砍人案，還在駐地「比YA」偷拍並上傳網路平台。（圖／翻攝網路）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

北市萬華區在15日晚上發生砍人案件，2名男子在峨嵋停車場遇到伏擊，遭2名刀手持西瓜刀追砍，導致2人背部、手腳均有刀傷送醫救治，警方事後帶回動刀的2名男子以及另外2男1女，5名共犯中有1人未成年，還在社群軟體貼文「未成年的好處就是這樣」，甚至還偷拍在分局候訊室的狀況，在鏡頭前比「YA」的手勢。

警方調查，15日晚上10時許，25歲邱姓男子以及29歲曾姓男子，在萬華峨嵋停車場遭21歲梁姓、19歲戴姓男子分別持西瓜刀追砍，邱、曾2人被砍後立刻逃離現場，但手腳、背部仍遭砍傷，警消到場後立刻將人送往醫院救治，所幸最後並無大礙。

警方事後逮捕涉嫌砍人的梁、戴2人之外，還帶回在場的20歲鄭姓男子以及19歲的呂姓女子，另外還有1名17歲的C姓少年。據了解，梁姓男子不滿邱在女友面前講自己壞話，15日晚間前往峨嵋停車場埋伏，並且持刀砍殺邱、曾2人，警方訊後朝殺人未遂方向偵辦。

▲未成年少年涉及砍人共犯，沒想到還在網路平台留言「讓大家擔心了，我已經出來了」。（圖／翻攝網路）

事後，網路流傳一篇文章，其中未成年的C姓少年被帶回萬華分局時仍不知悔改，在候訊室等待偵訊時，用手機拍下在分局候訊室的狀況，還在鏡頭前比「YA」，甚至還貼出多張動態寫著「未成年的好處就是這樣」、「抱歉讓大家擔心了，我已經出來了，不會進去關應該啦」。

警方表示，事後將涉案的5人依照殺人未遂送辦，因C姓少年未滿18歲，所以沒有用拘票逮人，檢察官指示交由少年法庭處理。警方指出，當時因C姓少年偷拍動作較小，且當時又忙著釐清案情，所以並未發現偷拍情事，如當時有發現偷拍情事，絕對會嚴正制止其行為。

萬華分局強調，警方第一時間鎖定特定對象，陸續通知嫌犯到案說明，並配合警方製作筆錄，由於他們均非現行犯，不能搜身或查扣手機，但駐地不能任意拍照，後續少年的偷拍駐地影片還上傳社群平台，將蒐證送往偵審機關作為犯後「無悔意」的證據，並成為從重量刑的參考。