幫出頭慘了！友人車禍糾紛爆口角　少年持西瓜刀砍物流車司機

記者郭世賢／基隆報導

新北市雙溪區6日晚間11時30分許發生一起持刀傷人案，一名簡姓少年持西瓜刀砍傷彭姓物流司機後落跑。據了解，整起事件起因為肇逃車禍糾紛衍生，警方獲報後也火速在事發後2小時內，通知砍人的簡姓少年到案，並依傷害案件將簡姓少年移送偵辦。

▲雙溪少年仗義挺友人，竟持西瓜刀砍人。（圖／記者郭世賢翻攝）



據了解，事件起因為彭姓被害人在4月2日時與人發生車禍糾紛所引發，車禍的發生原因為，受害車主停放在路邊的車輛，被彭姓物流司機送貨時不慎擦撞，但彭姓司機並未停下查看隨即肇事逃逸，後續彭男到案後也澄清是因趕送貨而未有處置；雙方到案進行協調，卻因電話和解談不攏，進而約好前往派出所製作事後車禍筆錄，而彭姓物流司機卻再次表示，因趕送貨要先離開，受害車主友人誤以為彭男沒有處理意願，便與彭男爆發爭執，而一旁的簡姓少年儘管與受害車主互不認識，但一看到朋友跟人吵起來，竟直接衝出理論。

雙方在談判過程中，口角爭執越演越烈，簡姓少年一時氣憤，竟拿出西瓜刀向彭姓被害人揮舞，造成彭姓被害人左耳處撕裂傷。簡姓少年等人見狀，也急忙逃跑，而彭男則自行到派出所報案處理，所幸彭男送醫後並無大礙。

瑞芳分局獲報後，也在事發後2小時內，立即通知簡姓少年到案，後續將依傷害等罪函送偵辦。警方也呼籲，民眾千萬不要為了一時衝動胡亂相挺，而惹禍上身，反而讓自己揹負更多的司法責任。