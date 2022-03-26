新莊喋血！前男友撂人砍現任　打擊場血跡斑斑...逃亡4hr落網

記者陳以昇、林冠吟／新北報導

新北市新莊區中正路一處棒球打擊場26日清晨發生當街砍人案！據了解，雙方因感情糾紛，女子的現任男友與好友遭到前男友圍堵，前任男友一言不合持刀砍人，導致男友胸口受有18公分的刀傷，當即血流如注，而同行的好友也因此受傷。警方獲報後，也立即鎖定特定人士身分，於稍早捕獲李姓與林姓主嫌，並依殺人未遂及聚眾鬥毆罪移送，尚有2人在逃。

▲新莊棒球打擊場，感情糾紛砍人案，2嫌落網、2人在逃。（圖／記者陳以昇翻攝）



據指出，該起砍人事件疑似為感情糾紛，19歲的鄭姓女子其現任26歲的王姓男友，26日凌晨與好友一起前往輔仁大學旁一處的棒球打擊場。

不料在清晨5時許時，突遭到女友24歲的李姓前男友等4人圍堵，雙方爆發口角衝突，李男竟直接掏出折疊刀狂砍王男，導致王男左胸受有一處18公分長的刀傷，而他的同行好友也因此遭到波及，左大腿受有10公分的刀傷，當即血流如注。

▲▼鄭女的前男友李男與現任男友王男2人一言不和爆發衝突，李男竟拿摺疊刀朝對方猛砍。（圖／記者陳以昇翻攝）



警方獲報後也立即趕到現場，不過砍人的李男等人早已逃之夭夭，僅剩被砍王姓男子與其友人，警方除緊急將2人送醫外，也立即調閱監視器畫面，鎖定特定人士身分，並於稍早將李姓與林姓主嫌逮捕歸案，尚有2人在逃，並依殺人未遂與聚眾鬥毆將李男與林男移送地院偵辦。

▲砍人的李男（前）林男（後），儘管在第一時間緊急落跑，但仍被警方逮住。（圖／記者陳以昇翻攝）