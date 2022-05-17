單日發出3182人份！口服藥用量創新高　今年發放量已破萬份

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情延燒，連帶口服藥物需求日增，昨日共發出3182人份口服藥物創下今年新高。根據指揮中心統計，昨日共發放2361人份輝瑞Paxlovid，默沙東莫納皮拉韋則有861人份。今年至今總共發出1萬1899人份口服藥物，其中Paxlovid佔了8454人份、莫納皮拉韋也有3445人份。

藥品綠色通道明上路，屆時65歲以上快篩陽性就能直接給藥。指揮中心上週已開放確診者親友到137家「配賦醫院」防疫門診掛號看診及領藥，本周更擴大莫納皮拉韋藥物發配，更方便民眾取藥。

陳時中表示，研究雖顯示Paxlovid效果較佳，但會與不少藥物產生交互反應，使用上干擾因素也比較多。莫納皮拉韋效果比較差，藥物交互反應比較少比較容易來使用。為使有需求民眾都能順利領藥，指揮中心也與默沙東簽訂5萬份莫納皮拉韋合約與5萬份開口合約，本週五會有5萬份到貨。

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依據指揮中心公布資料，Paxlovid適用對象為12歲以上、體重大於等於40公斤，未使用氧氣且發病在5天內，並符合癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI大於等於30、影響免疫功能疾病、年齡大於等於65歲等任何一項條件；莫拉皮拉韋則適用18歲以上。

陳時中另補充，目前為止給藥速度相對快，未來確診者會持續增加，給藥速度也會提升，「目前我們藥都夠，希望透過藥物治療產生更多正面效益」。除了兩類口服藥外，瑞德西韋用量也不少，近來也會再有瑞德西韋進口。

▲口服抗病毒藥領用情形。（圖／指揮中心提供）