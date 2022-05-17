小客車「打水漂」撞分隔島　側翻路邊卡電桿...驚險影像曝

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣24歲曹姓男子，16日上午駕車行經苗栗市至公路時，因天雨路滑疑似車速過快「打水漂」，先是失控擦撞中央分隔島，隨後再滑行撞擊路旁電線桿，整輛車翻覆在路邊，所幸駕駛送醫後並無大礙。

▲小客車疑似車速過快，打水飄擦撞中央分隔島，又撞向路旁電桿後翻覆。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，這輛由曹姓男子所駕駛的自小客車，由後龍往苗栗市方向行駛，行經苗栗市至公路新川路段，因時值梅雨鋒面發威下著滂沱大雨道路地面溼滑，行駛至轉彎處輾壓到積水，失控擦撞中央分隔島後，再滑行撞擊路旁電線桿翻覆，駕駛經救護人員檢視並無大礙。

警方現場對曹姓駕駛實施酒測酒測值為零，根據路口監視器畫面，初步研判是因車速過快地面濕滑導致車輛翻覆，詳細的車禍原因，仍後續調查釐清。車禍現場由苗栗警方處理、指揮，現場車道管制約2小時，於事故處理完成後恢復通車。

警方提醒用路人，在下雨地面濕滑情況下，輪胎很容易因抓地力不足，輪胎排水不佳而打滑失控，法規規定輪胎胎紋深度不得低於1.6公釐，若於攔檢時檢測胎紋深度不足，須實施召回臨時檢驗，若不依規定參加定期檢驗或臨時檢驗，則依「道路交通管理處罰條例」第17條處汽車所有人新臺幣900元以上1800元以下之罰緩及相關吊扣註銷牌照規定。

另依高速公路及快速公路交通管制規則第14條，行駛高（快）速公路之四輪以上汽車，任一點胎紋深度須達1.6 公釐，若深度不足將依「道路交通處罰條例」第33條第1項第17款「輪胎胎紋深度不符規定。」處罰3,000-6,000元罰鍰。

警方呼籲，遇到下雨路段，除了要將大燈開啟外，特別要減速慢行，遇有積水路面，儘量避開，千萬勿高速通過積水路面，避免發生產生水漂現象，如果發生水漂時，千萬不要急踩煞車或大角度操作方向盤，要緊握方向盤穩住車輛，鬆油門，以免造成失控。

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