桃園9歲童橫越馬路連遭2機車擦撞　多處擦挫傷飽受驚嚇

▲桃園市龜山區忠義路一段16日下午5時許，9歲鄭姓學童穿馬路時被2輛機車先後擦撞受傷，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區9歲鄭姓學童16日下午下課返家時，步行經忠義路一段穿越道路時先被1輛機車擦撞倒地，隨後第2輛機車閃避不及也撞上鄭童，導致其身上多處受到擦挫傷，消防人員送醫治療後幸好僅是擦挫傷並無大礙，幸運撿回一命。龜山警方為2名騎士酒測，酒測值均為零，研判可能是大雨導致視線不佳釀禍，真正肇事原因仍待警方調閱路口監視畫面釐清。

龜山警方指出，16日下午5時許，9歲鄭姓學童放學返家，徒步經過龜山區中一段，準備橫向穿越馬路時，被46歲的吳姓男子騎乘機車撞上，鄭童當場倒地，隨後又遭21歲鄭姓女子機車擦撞，鄭童身上有多處被機車擦撞挫傷，路人見狀趕緊將他拉到路旁，警方到場後通知消防人員到場送醫，所幸僅擦挫傷沒有大礙，但卻飽受驚嚇。

員警為2名男女騎士進行酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍待警方調閱路口監視畫面調查釐清；龜山警方呼籲，雨季期間行人穿越馬路與駕駛人駕駛車輛行經路口時，均應遵守交通號誌，亦應注意對向行人與來車，以避免發生事故造成人員傷亡。

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