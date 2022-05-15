雨彈今晚開轟到明天！北台灣低溫剩16℃　1圖看懂一週天氣3變化

▲氣象局提醒，今晚到明天上班時間要特別留意「明顯雨勢」。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

氣象局今（15日）指出，今白天各地降雨雖趨緩，但今晚開始到明天上班這段時間，要特別留意「大雨」，因水氣增加了，雨勢相對明顯，等到週二（17日）天氣才會轉穩至週四（19日），但週五（20日）又有另波鋒面靠近，未來一週天氣將有3階段變化。氣溫方面，明天北台灣將迎來低溫16度，其他地區約20度。

象局預報員劉沛滕說明，今、明兩天鋒面位於巴士海峽，水氣偏多，尤其今晚到明天雨勢最明顯，西半部和宜蘭地區都要特別注意，要等到後天星期二（17日）東北季風減弱，天氣才會從降雨轉為穩定，但週三、週四東半部、大台北地區還是會有局部降雨。

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劉沛滕提到，週五、六又會有另一波鋒面接近台灣，到時宜蘭跟西半部地區，又會有局部陣雨跟雷雨。至於氣溫，劉沛滕指出，逐漸轉涼，今會持續下降，明天預計北台灣低溫只有16、17度，其他地區則近20度，星期二白天氣溫會逐漸回升到20度以上，週三、週四天氣穩定，各地高溫有26至30度，直到週五後天氣受下一波滯留鋒面影響。

▲氣象局發布未來一週天氣。（圖／氣象局提供）



氣象局進一步說明，未來一週，「前後都有鋒面在附近」，雨勢明顯多，雖週二至週四相對雨勢較緩和，但還有迎風面及午後熱力作用的局部降雨，外出一定要帶上雨具備用。明天東北季風加上鋒面位於南邊巴士海峽，北台灣偏涼，各地水氣多，西半部及宜蘭地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，花東地區也容易有短暫陣雨。

氣象局指出，5月17至19日（二~四）東北季風逐漸減弱，週二清晨仍然偏涼，白天氣溫逐漸回升，西半部也從短暫降雨轉為多雲的天氣，但午後還是有熱力作用的局部降雨，而東半部地區及大台北、恆春半島則是在偏東北風到東風的迎風面，不定時有局部降雨的機率。

氣象局提醒，5月20~22日 (五~日) 下一道鋒面接近，西半部及宜蘭地區容易有短暫陣雨或雷雨，花東降雨比較局部。氣溫部分，氣象局表示，16~17日清晨，北台灣氣溫偏涼低溫約16℃，其他地區低溫約20℃左右。17~19日氣溫回升，各地感受舒適稍暖，最高溫約27~31℃。20~22日鋒面前水氣增多，氣溫略下降，溫度感受舒適約26~30℃。