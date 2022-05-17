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桃園林小妹車禍不治！校長：家屬忍痛放棄侵入性手術　女駕駛送辦

▲桃園市龍潭林小妹妹本月11日下課返家途中被張姓婦人追撞，警消人員現場搶救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭林小妹妹本月11日下課返家途中被張姓婦人追撞，警消人員現場搶救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區北龍路5月11日發生重大車禍，張姓婦人開車疑恍神衝撞前方轎車再衝撞路旁機車行人，釀成7人輕重傷，其中被壓在車底的武漢國中林小妹妹經過近一週在加護病房急救，因顱內出血與內臟大量出血等傷勢，於16日下午傷重不治。校方指出，師生原本製作集氣卡為林聲援，獲悉噩耗後已啟動輔導機制為同學進行心理輔導，並協助家屬處理善後事宜。龍潭警則將肇禍的張姓婦人依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並報請檢察官相驗以釐清死因。

▲桃園市龍潭林小妹妹本月11日下課返家途中被張姓婦人追撞，圖為案發時監視器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲林小妹妹本月11日下課返家途中被張姓婦人追撞，圖為案發時監視器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

這起重大車禍意外，發生在5月11日下午5時許，51歲的張姓婦人駕駛本田轎車行經北龍路段時，疑似恍神後追撞前方轎車，再失控再撞及路旁停放機車行人，結果釀成7人輕重傷，其中林姓國中女被撞飛6、7公尺後落地，還被闖禍轎車壓在車底，另還有范姓女學生也被波及，送醫急救後開刀手術，由於傷勢嚴重，還面臨二次手術與龐大復健費用，家屬為此心急如焚。

▲桃園市龍潭區北龍路本月11日發生張姓婦人追撞前車與路旁行人重大車禍，警方在肇事本田轎車旁蒐集證據。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭區北龍路本月11日發生張姓婦人追撞前車與路旁行人重大車禍，警方在肇事本田轎車旁蒐集證據。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

其中傷勢最嚴重的林小妹妹因顱內出血與內臟大量出血，院方搶救近一週後，仍因傷勢嚴重，家屬放棄侵入性手術，於16日下午宣告不治。家屬至龍潭警方製作筆錄，警方將肇事的張姓婦人改依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並報請檢察官相驗釐清林小妹妹死因。

至於張姓婦人為何肇禍，檢警將深入了解肇事原因；死者家屬則是低調面對，不希望警方再對外公布太多車禍相關細節，讓林小妹妹平靜走完最後路程。目前因檢察官還在蒐集相關證據釐清肇事原因，相關細節基於偵查不公開原則，不願對外公布。

武漢國中校長鐘啟哲指出，林小妹妹發生車禍後，校方持續與家屬聯繫，由於是顱內與內臟出血，院方曾說，林小妹妹傷勢嚴重，即使救回來也有可能成為植物人，家屬忍痛放棄侵入性手術同意書。原本同學都已製作集氣卡為林打氣，師生獲悉林小妹妹離世後，校方第一時間召開緊急應變會議，啟動學生心理輔導機制，也為林小妹妹辦理平安保險費申請與學校相關費用退費事宜。

鍾啟哲說，家屬心情悲痛，目前正準備成立靈堂，校方也協助家屬整理林小妹妹生前在學校遺物，靈堂預計最快明後天才會完成，校方將推派代表協助家屬處理後事，幫助林小妹妹走完人生最後一程。

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