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首波梅雨「水彈狂灌4天」全台濕冷降10°C　周末最猛！大豪雨恐至

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲鋒面接近、台灣附近水氣多，未來一周天氣不穩定 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，滯留鋒面逐漸接近台灣過程，天氣不穩定，明、後天（12、13日）降雨越來越明顯，明天各地易有陣雨或雷雨，偏向山區午後雷陣雨，尤其西半部山區、東半部地區午後有局部大雨可能，明晚到13日中部以北、宜蘭雨勢越來越大，開始有局部陣雨或雷雨，或局部大雨發生。明天白天大致可見陽光，各地高溫30至33度、低溫23至25度，鋒面周末來到台灣上空，各地有短延時強降雨並有豪大雨發生機會。

氣象局預報，明天環境轉偏南風，溫度上升、感受更溫暖，而鋒面前緣的對流接近，越晚降雨會越明顯；上午大致為降雨空檔，各地大多為多雲，雖然還是有短暫陣雨的機會，但降雨較短暫、空檔較長，而下午水氣越來越多，中部以北降雨機率提高，陣雨或雷雨的情形增加，且在各山區有局部大雨發生機率，晚上之後風力也增強，中部以北及東北部地區有局部大雨發生機率。氣溫方面，夜晚清晨低溫約22至24度，白天高溫29至31度，中南部還會再更高，感受溫暖悶熱。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼首波梅雨報到！周末雨勢最猛熱區恐降大豪雨。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲梅雨影響期間溫度下降。（圖／氣象局）

▲梅雨+冷空氣來襲降10度，全台濕涼。（圖／中央氣象局）

未來一周台灣附近水氣偏多，尤其是鋒面接近到影響的期間，若環境動力配合，局部地區有豪大雨等級降雨，氣象局提醒，梅雨影響期間，常帶來又大又急的雨勢，周末易有豪大雨及短延時強降雨發生，須提前做好防汛準備，慎防強降雨帶來的積淹水。氣象局預估，13日鋒面接近，中部以北及東北部降雨越晚越明顯，有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機會，不過較偏向在山區。

氣象局指出，14、15日（周六、日）滯留鋒面影響，水氣多、大氣不穩定，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部豪大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，16日（下周一）鋒面逐漸南移，中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢雖趨緩但仍要留意山區累積的降雨；加上這三天同時受東北季風影響，各地天氣轉涼，北部及東北部高溫只有20度出頭，低溫恐下探17度。

災害預報士賈新興則分析，明天鋒面前緣接近，北部、東北部及東部有短暫陣雨或雷雨。13日中午前後鋒面接近，各地轉為有雨的天氣，並於深夜起一直到16日都受這波鋒面影響，各地天氣極不穩定，有陣雨或雷雨，新竹以南至嘉義以北、南投、嘉義、高雄及花東交界山區有局部大豪雨發生機會，留意強降雨並伴隨雷擊和強陣風。

天氣風險公司預估，5月入梅後本周末將迎來第一道梅雨鋒面，這波鋒面結構較佳，搭配跨越中南半島的西南風，整體容易降雨的天氣可能拉長到4天之久，其中以周末兩天、鋒面通過時最為劇烈，全台都有雨，須嚴防旺盛對流帶來的強降雨、閃電雷鳴及豪大雨出現。

【氣象局降雨時程】

●5/12（四）白天：
悶熱，相對降雨較少的空檔
北、東部仍有局部短暫雨，中南部多雲為主
山區注意午後雷陣雨

●5/12晚～5/13（五）：
鋒面接近、天氣漸轉不穩定。
中、北部及東北部陣雨或雷雨漸增多
其他地區降雨機率也會提高

●5/14（六）～5/15（日）：
鋒面影響最明顯的時間，注意短時強降雨
西半部、東北部、澎湖：陣雨或雷雨，並有局部豪大雨
花東、金馬：局部、短暫性的陣雨或雷雨
全台轉涼，尤其北台灣明顯濕涼

●5/16（一）：
鋒面逐漸南移，中南部及東南部地區仍較易有陣雨或雷雨
北台灣雨勢有機會漸趨減緩
各地天氣還是明顯偏涼

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR）

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