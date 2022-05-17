美槍擊案兇嫌曾是和統會成員　張亞中：祈願寛恕讓憤怒平復

▲孫文學校總校長張亞中。（圖／資料照）



政治中心／綜合報導

美國警方16日證實，南加州台灣長老教會教堂槍擊案，槍手為68歲的和統會成員周文偉（David Chou）因不滿中國與台灣的政治緊張，進而針對台灣人下手，FBI已朝仇恨犯罪（hate crime）方向展開調查。對此，孫文學校總校長張亞中17日在臉書發文為死者致哀，更表示，祈願寛恕讓憤怒平復，透過溝通化解歧見。

張亞中在臉書寫下，「謹向加州台灣鄉親遭槍擊悲劇之亡者致哀，亡者哀，並請諸位生者及亡者之家人親友節哀，吾人譴責所有暴力，並絕不姑息容忍任何在上帝所在處發生之慘劇，祈願寛恕讓憤怒平復，透過溝通化解歧見。」

美國警方16日證實，在拉古納伍茲市開槍的男性嫌犯，是68歲的拉斯維加斯中國裔移民大衛周（David Chou），因不滿中國與台灣緊張的政治局勢，特別針對台灣教會犯下槍擊案。美國警方指出大衛周犯案出於「政治動機」，由於長期不滿中國與台灣緊張的政治局勢，對台灣人心生仇恨，因此特別針對該處教堂下手。警方表示在大衛周的車內找到相關仇恨台灣的證據，並表示兇嫌並不認識教堂內的台灣人。

本起犯案為預謀犯案，警方指出大衛周謀劃在教堂的交誼廳，扔擲類似汽油彈「摩洛托夫雞尾酒」（Molotov cocktail）的爆裂物，並準備好多袋彈匣。他在上午的禮拜結束後，趁台灣教友用午餐期間，開始巡視教堂各個出口，用鐵鍊鎖上後再用強力膠黏死鎖頭，之後拿出預先藏好的槍枝開槍；而報導指出大衛周持有2把購自拉斯維加斯的9釐米半自動手槍。

大衛周在拉斯維加斯擔任保全人員，犯案後被警方以1項聯邦謀殺罪以及5項聯邦殺人未遂罪起訴；然而FBI根據犯嫌持有的證據以及針對的對象，認為本案有仇恨犯罪嫌疑，已朝此方向展開調查。