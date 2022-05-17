鄭醫師背上「留致命3槍傷」　牧師親吐駭人經過：兇手僅10步之遙

▲張宣信牧師當時拿椅子砸向兇手。（圖／翻攝自臉書／3Qi.tw 陳柏惟）

記者周亭瑋／綜合報導

美國南加州橘郡的台灣長老教會15日發生槍擊案，釀1死5傷，其中台裔醫師鄭達志（John Cheng）挺身奪槍而殞命，牧師張宣信也親吐事發經過，讓人再度紅了眼眶。

張宣信牧師在文中提到，5月15日如此美好的敬拜、歡樂的午宴，在好友們分組拍照之際，猛然傳出震耳欲聾的槍聲，「兇手連發可能有10發以上的子彈，我們因在與人照相，站在台上目睹兇手隨機式的瞄準人群開槍，一開始我以為是玩具槍空包彈，只為開玩笑嚇唬人，甚至不知道要躲藏，但越看越不對。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時，張宣信牧師僅距離槍手10步之遙，他趁對方槍枝朝下之際，趕緊衝下台，隨手拿了張椅子砸過去，「我當時並不曉得，兇手還有另一支槍綁在腿上，他可能因我的舉動驚嚇到，轉身舉手要擋我的攻擊時，側身跌坐地上，槍也掉在我左手邊的地上，我怕他再去撿槍，撲身奮力壓制住他的手，大聲請其他人來協助我壓住他的身體。」

▲張宣信牧師不捨，年輕的鄭醫師因此殞命。（圖／翻攝YouTube／台灣基督長老教會台北南門教會）

張牧師接著說，「有三位弟兄一起來幫忙，並請人急電911，牧師娘也過來幫忙，我們一時找不到繩子，臨時用電線捆住他的腳，我看到那把槍外，地上還有一把刀，然後才驚嚇地看到，受害的鄭醫師趴倒在我右前方，背部上有三個血跡的槍傷，已經一動也不動。」

約莫10分鐘後，大批荷槍實彈的警方才趕到，張牧師感嘆，「我不知道有多少人受傷，也太多的思緒、疑惑、眼淚，救護車怎麼來得那麼慢？警方控制現場，我們一下被帶到這裡，一下又換那裡，連上廁所都不行，消防局、Orange County（橘郡）警局，可能還有聯邦的調查員，還有許多Chaplain（牧師）與志願者陪伴著我們，提供飲水與漢堡，事發時間應該是1點半左右，許多兄姐先離開，較慢離開現場的我們，有37個人被當目擊者留置。」

張牧師透露，目前5位傷者都無大礙，有人已回家，有動手術的大概3、4天後也能出院，「我的心很痛，為年輕鄭醫師的媽媽與家庭。我與他的父母很親密，他的堂叔鄭俊郎醫師，是我在Venture牧會時的好朋友，因這層關係，我到ITPC牧會時，與鄭俊曉醫師（英雄鄭達志醫師的父親）也非常要好，他兩個兒子都是醫師，是很好的基督徒，是個很好的家庭。」

▲張牧師回憶起事發經過。（圖／翻攝自臉書／林青穀）

幾個月前，張牧師得知鄭俊曉醫師離世的消息，便寫了封信請人代轉關懷，「但鄭太太似乎一直還未走出憂傷，聽說鄭俊曉醫師過世後，可能也因疫情關係，她都沒來禮拜，這次因我回來，許多兄姐也特地邀請她來與我們見面，孝順的兒子鄭醫師就陪媽媽前來......。」

最後，張牧師也說道，「據我所知，年輕的鄭醫師有一對尚在讀初中的兒女，請特別特別為這家庭、其他受傷的人與我們全體的會友禱告。」

另外，警方表示，60多歲槍手周文偉（David Chou）目前在拉斯維加斯擔任保全，犯案出於「政治動機」，疑似因長期不滿兩岸緊張政治局勢，心生仇恨。據悉，聯邦調查局（FBI）已朝仇恨犯罪方向展開調查。