加州教會槍擊犯「出生台灣」　陸外交部：盼美解決槍支暴力問題

▲陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國南加州橘郡（Orange County）15日發生槍擊案，造成1死5傷，槍手是在台灣出生，曾擔任預官的台裔移民周文偉（David Chou）。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌表示，希望美國政府採取切實有效措施解決國內日益嚴重的槍支暴力問題。

▼槍擊案嫌犯周文偉（David Chou）。（圖／達志影像／美聯社）



大陸外交部17日下午召開例行記者會，由發言人汪文斌主持，有記者提問，「有報導稱，5月15日在美國加州發生的一起槍擊案中，傷者和槍手都是華裔。有調查人員稱槍手發動襲擊原因是『政治仇恨』，尤其是因為當前海峽兩岸的緊張關係。發言人對此有何評論？」

汪文斌回應，「我們注意到你提到的相關報導，也注意到有報導稱這名人士是從台灣移民到美國的，希望美國政府採取切實有效措施解決國內日益嚴重的槍支暴力問題。」

根據《華盛頓郵報》報導，橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）表示，槍手周文偉對「台灣與中國之間的緊張政治局勢」感到不安，警方也在他的車上找到一張用中文字寫的紙條，裡面清楚表達周文偉對台灣人的仇恨，以及認為「台灣不應該是一個獨立國家」，起因是他年輕時曾在台灣居住，但當時他並不受到歡迎。

巴恩斯還說，周文偉在開槍之前從教堂內部將門關上，而他的手中還有一袋汽油彈和一袋額外的彈藥。

另外，據了解，周文偉1953年在台灣出生，曾擔任預官，後移民美國，積極參與反獨促統團體「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」（簡稱「拉斯維加斯促統會」）的活動。

▼台裔醫師鄭達志（John Cheng）為了阻止兇手不幸中彈喪命。（圖／達志影像／美聯社）

