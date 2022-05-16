桃園14歲國中女車禍被撞飛…搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

▲肇事休旅車的車頭機乎全毀。（圖／記者楊熾興翻攝）



記者楊淑媛、鄒鎮宇／桃園報導

桃園市龍潭區北龍路11日發生嚴重車禍，張姓女子不明原因衝撞前方轎車後失控，撞上路旁機車，導致張女及路人共7人受輕重傷。其中，一名14歲林姓女國中生傷重昏迷，經急救4天後於16日下午不治。

林姓國中少女的死訊，16日下午經親友發布在臉書社團。親友表示，林姓少女病情惡化，16日下午不治，「那天龍潭市區車禍被撞的14歲XX國中的林小妹妹在今天下午宣告不治，請大家替她默哀10秒鐘」，引起當地3000多名網友討論。

▲▼休旅車追撞前小客車後，再衝撞行人及路旁機車。（圖／記者楊熾興翻攝）



網友紛紛留言，「在天上當個快樂的小天使吧，不痛了」、「好難過，真的是無妄之災，原以為會大難不死....好走，沒病痛了。爸媽一定超傷心，心疼」、「請家屬節哀，天使妹妹會保佑你們全家平安的」、「妹妹到天上去當天使了，請節哀順變」、「阿彌陀佛…還沒來得及長大，令人心疼不捨…妹妹一路好走…跟緊菩薩腳步…家屬也請節哀保重」、「請節哀，妹妹不痛了」、「林妹妹是被撞飛，後腦勺剛好撞到機車，產生腦出血，看到消息，我也很心疼，祝她一路好走」。

龍潭警分局證實，林姓少女16日確定不治，家屬於下午5時許去做交通分隊筆錄。

▼龍潭的網友都湧入留言，為林姓少女默哀。（圖／翻攝臉書【龍潭人】社團-鄉親交流廣場）



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