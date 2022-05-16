已婚男醫下藥迷昏實習美女醫　判刑定讞入獄還被廢止執照

▲已婚男醫師下藥迷昏美女實習醫師，除了判刑定讞入監，還被廢止執照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台中大甲順安醫院家醫科醫師李忠哲，2015年11月間以「指導」為由，邀請實習美女醫師喝咖啡，沒想到女醫喝完咖啡後就昏迷，事後驗出體內含有FM2，李男遭判刑5年半定讞，已經發監。衛福部依《醫師法》廢止李男執照，李男不服打行政官司，最高行政法院日前駁回，李男確定失去醫師資格。

判決指出，李忠哲（42歲）2015年間到彰化地區醫院受訓並擔任住院醫師，他覬覦被害女醫師的美色，竟利用開立管制藥品的職權，對被害女醫師下手。本案發生於2015年11月17日中午，李男以「指導」為由，邀被害人進他專屬值班室，並拿出連鎖咖啡店的咖啡請她喝，被害人喝完後即昏迷，4個半小時後步出值班室時還跌倒。

女醫師驚覺有異，立刻報警處理，並在尿液中檢驗出FM2的成分。檢方偵辦後，認為李忠哲對被害人下藥，因此對李男提起公訴，並具體求刑8年。法院審理時，李男否認犯罪，辯稱當天因女醫身體不適，他才請她在值班室休息，而他僅待在值班室10分鐘。

但法官調出監視器畫面，發現被害人在值班室4個多小時間，李男多次進出，共停留2小時41分鐘，最久一次還待1個半小時。最高法院最後認定李男下藥，依照《毒品危害防制條例》「欺瞞使人施用第三級毒品罪」，將李男判刑5年6月定讞，李男已於2019年8月發監；但「加重強制猥褻罪」因查無實證，判無罪確定。

衛福部依照《醫師法》廢止李男醫師執照，李男不服，提出行政訴訟，一審台北高等行政法院駁回，李男再上訴。二審最高行政法院審理後，認為衛福部的廢止行為並無違法，一審判決無誤，因此日前駁回李男請求，全案確定，李男入監並失去醫師資格。