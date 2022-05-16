　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

騎單車畫台灣！縱管處結合「騎遊環台」　5條縱谷路線同步騎

▲▼5條路線不論騎哪一條路線，沿途美景看不完，車友們的眼睛絕對不無聊。（圖／縱管處提供，下同）

5條路線不論騎哪一條路線，沿途美景看不完，車友們的眼睛絕對不無聊。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應聯合國世界自行車日及宣傳台灣推展自行車之綠色旅遊特色，交通部觀光局將於5月28日辦理「2022世界自行車日－騎遊環台活動」，一起運用「環騎圓夢APP」畫出自行車環島路線軌跡，合作拼出台灣圖形。

▲▼5條路線不論騎哪一條路線，沿途美景看不完，車友們的眼睛絕對不無聊。（圖／縱管處提供，下同）

花東縱谷國家風景區管理處也將於5月28日結合「2022世界自行車日－騎遊環台活動」號召遊客一起與來自全台灣自行車夥伴一起畫出台灣。

▲▼5條路線不論騎哪一條路線，沿途美景看不完，車友們的眼睛絕對不無聊。（圖／縱管處提供，下同）

郭振陵處長說本次活動騎乘路線，由南至北分別為「羅山遊客中心→7-11樂合門市」、「7-11樂合門市→7-11瑞權門市」、「7-11瑞權門市→光復車站」、「光復火車站→壽豐分駐所」、「壽豐分駐所→7-11蓮嘉門市」，路線長度約15至27公里不等，5路段即日起至5月20日止在縱管處官網開放報名，歡迎有興趣的朋友擇一條喜愛路線報名騎乘，跟著我們一起解鎖花東美景！

▲▼5條路線不論騎哪一條路線，沿途美景看不完，車友們的眼睛絕對不無聊。（圖／縱管處提供，下同）

郭振陵處長表示，本次活動不論騎哪一條路線，沿途美景看不完，車友們的眼睛絕對不無聊，現在報名就送『花東縱谷East of Taiwan限定袖套』、『活動限定護腕』，騎到終點還有『在地特色餐點』讓各位朋友享用，體力有限的朋友也不用太擔心，活動當天提供電動輔助自行車讓所有參加者輕鬆騎逍遙遊，每條路線限量46名，邀請各位喜歡花東的車友們報名騎乘，用自行車打造優質健康休閒生活。

▲▼5條路線不論騎哪一條路線，沿途美景看不完，車友們的眼睛絕對不無聊。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處官網：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/5966
環騎圓夢APP ：
IOS系統：https://reurl.cc/Mdx9Wk
Android系統：
https://reurl.cc/Kx0QGg
 

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
快訊／新店耕莘醫院外嚴重車禍！　騎士倒地無呼吸心跳
東區霸王餐姐1個月狂吃8次　帳單曝光引眾怒：專挑貴的吃
快篩陽別慌！各縣市PCR篩檢站「預約方式、流程」一次看
快訊／蘇貞昌宣布「打3劑疫苗免居隔」：適用確診者家人
逾2萬人搶搭00878配息潮！　7天股東數暴增
快訊／美槍擊案「槍手是台灣人」！　1死5傷全是台僑
免排隊超便宜！自購快篩草莓網一劑62元　4天夯賣26.5萬劑
地方媽媽搶嘸車位暴怒　當場掏奶「噴射母乳」攻擊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

空地閒置髒亂限期未改善　台東環保局：最重可罰6千

騎單車畫台灣！縱管處結合「騎遊環台」　5條縱谷路線同步騎

大圳之路漫漫走　山海圳國家綠道健走活動開始報名

申請醫療防疫物資未果　徐榛蔚向中央喊話：儘速配發保障安全

以職災案例強化勞雇雙方職安意識　勞工局邀專家為台南製造業宣導

花蓮破千人確診...家庭感染造成孩童染疫比例高　籲家長落實防疫

老父走失！桃園女居家檢疫無法外出好急　警巡邏發現迅速尋獲

台南住宿式社福機構持續強化防疫　黃偉哲：守護長者健康

防疫及時雨！　台南善心人士捐贈快篩試劑保障消防人員執勤安全

梅雨鋒面影響　台南四大水庫進水量2天破千萬噸

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

空地閒置髒亂限期未改善　台東環保局：最重可罰6千

騎單車畫台灣！縱管處結合「騎遊環台」　5條縱谷路線同步騎

大圳之路漫漫走　山海圳國家綠道健走活動開始報名

申請醫療防疫物資未果　徐榛蔚向中央喊話：儘速配發保障安全

以職災案例強化勞雇雙方職安意識　勞工局邀專家為台南製造業宣導

花蓮破千人確診...家庭感染造成孩童染疫比例高　籲家長落實防疫

老父走失！桃園女居家檢疫無法外出好急　警巡邏發現迅速尋獲

台南住宿式社福機構持續強化防疫　黃偉哲：守護長者健康

防疫及時雨！　台南善心人士捐贈快篩試劑保障消防人員執勤安全

梅雨鋒面影響　台南四大水庫進水量2天破千萬噸

NCC3侯選委員王正嘉、王怡惠、陳崇樹立院初審過關

「連千毅NFT」突下架！E級辣媽直播主震驚：錢都不見了…留言訴苦

柯市長是對的！中央政策一團亂　確診民眾孤苦無依

iPhone被偷要員工賠非頭一遭　順發開嗆：哪個通路無需賠償

空地閒置髒亂限期未改善　台東環保局：最重可罰6千

快訊／新店耕莘醫院外嚴重車禍！騎士與貨車擦撞倒地　無心跳命危

快訊／高市議會第3人！副議長陸淑美快篩陽　服務處今關閉清消

快篩劑卡關有解！　近6萬劑本周將全數放行

東區霸王餐姐1個月狂吃8次　帳單曝光引眾怒：專挑貴的吃

下樓收快遞！驚見「愛犬墜落」　超人媽衝上前接住...15秒驚悚影片曝

地方熱門新聞

梅雨台南四大水庫2天破千萬噸

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

台南善心人士捐贈快篩試劑保

山海圳國家綠道健走活動開始報名

民眾控地籍重測毀損民宅地板

嘉義一家三口擠鐵皮屋　爸開輪椅載兒子上學

桃園市議員參選人　代領防疫關懷包服務

勞工局邀專家為台南製造業宣導

台南住宿式社福機構持續強化防疫

花蓮14歳以下孩童染疫高　籲家長落實居家防疫

桃園26處接種站這三天施打疫苗

老父走失！居檢女無法外出　警迅速尋獲

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

更多熱門

相關新聞

台灣治安好「老屋鐵窗為何不拆？」　網點1問題：沒少過

台灣治安好「老屋鐵窗為何不拆？」　網點1問題：沒少過

現在走在路上，仍舊能看到不少老房子裝著鐵窗，就有網友發文提問，認為台灣治安還算不錯，但為何卻很少人會把影響美觀的鐵窗拆掉？對此，有不少網友不贊同他的說法，點出1個殘酷現實。

不爽同事脫口罩！女公務員亮剪刀甩巴掌

不爽同事脫口罩！女公務員亮剪刀甩巴掌

虹夕諾雅谷關夏天新玩法

虹夕諾雅谷關夏天新玩法

建交以來首次　貝里斯通過議案挺台國際參與

建交以來首次　貝里斯通過議案挺台國際參與

看看烏克蘭　想想台灣

看看烏克蘭　想想台灣

關鍵字：

單車台灣地圖縱管處交通部騎遊環台縱谷路線同步

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

泌尿醫揭「GG變小4原因」！有這壞習慣猛縮2公分

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

世界最孤獨動物園！老翁花光退休金苦守33年

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！46歲長這樣

鴻海「全面退出」群創董事會　群創早盤股價應聲重跌

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面