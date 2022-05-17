確診獨居10天新技能Get！　他洗工廠18年老廁所「馬桶亮到反光」

▲確診獨居10日新技能Get！他徒手洗全工廠18年老廁所「馬桶亮到反射」。（圖／民眾提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

5月7日前中央規定針對無症狀或輕症確診者，皆採10天居家照護+7天自主健康管理。但居隔10日實在太無聊，有人選擇追劇、打電玩，但台中一位工廠老闆卻在10天內將已使用18年的工廠廁所徒手拆洗，包括毛巾架、洗手台、馬桶等，全都刷得亮晶晶，毫無水垢，10天隔離結束後闆娘回到工廠看到忍不住讚嘆，居隔讓老闆「新技能Get！」

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▲水龍頭被清得亮晶晶。（圖／民眾提供）



工廠老闆與妻子確診前參加大學同學聚會，沒想到參加的6位同學有5人確診，各自家庭也有3個小孩染疫，工廠老闆最先發病，獨自一人關在上百坪的工廠。根據闆娘透露，老闆自己完全沒有症狀，原先開始想到脫離小孩、老婆，自己能開心瘋狂滑手機，點自己愛吃的外送，但沒想到三天過後就受不了了。

闆娘表示，老闆一天起碼打三次電話問「她在幹嘛？孩子在幹嘛？」連吃飯都堅持視訊一起吃，電話打得比談戀愛還勤，笑說疫情讓感情也急速升溫。沒想到居隔到第6天，老闆突然傳廁所照片給她看，讓她大吃一驚，才知道老闆竟把工廠廁所所有鐵架拆下來，一一洗乾淨、除水垢，誇張的是，老闆還將手伸進去馬桶深部刷，還用牙刷細刷尿垢，連肉眼看不見的水垢也清掉，問老闆原因，竟得到「因為沒人跟他說話，他只能刷馬桶！」

▲馬桶的陳年尿垢也被老闆刷得一乾二淨。（圖／民眾提供）



闆娘忍不住大笑，18年的老房子被他刷得這麼乾淨，年底的大掃除可以免了，忍不住讚嘆老闆「全新技能Get！」而除了老闆之外，闆娘跟小兒子也確診被居隔10天，家中只有大兒子倖免無染疫，近日3人通通解隔出關，闆娘忍不住說「世界流行病，我見證歷史，也幸運活下來，自由真好！」