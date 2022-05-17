快篩陽看這！各縣市PCR預約管道終極懶人包　北市第3座車來速啟用

▲中正紀念堂車來速篩檢站今天啟用。（圖／記者李毓康攝）



生活中心／綜合報導

疫情升溫，近期每日確診人數都在6萬人以上，不少民眾為了自保頻快篩，但快篩陽性後卻遇到PCR採檢大塞車。雖然指揮中心已鬆綁「居家隔離、居家檢疫、自主防疫」3類對象經醫師評估後適用「快篩陽即確診」，不過非屬三類對象的大批民眾苦候不到PCR。

各地政府已緊急加開社區採檢站，包括台北市中正紀念堂的「車來速」篩檢站今天啟用，每日上午8點到晚上8點，同時提供PCR核酸檢測及醫師看診給藥，初期預計每日服務1200人次；北北基桃等縣市陸續開設大型社區篩檢站，全台也有190家診所加入PCR行列。

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針對民眾快篩陽性後該到哪裡預約PCR，《ETtoday新聞雲》整理快篩陽性常見問題，以及彙整全台最新PCR預約方式不斷更新，讓讀者一次掌握。

快篩陽性怎麼辦？

「居家隔離、居家檢疫、自主防疫」3類對象：可透過遠距或視訊方式由醫師確認快篩結果進行評估且通報。如對快篩陽性結果未有共識或疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。

其他民眾：請佩戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，可透過自行開車、騎車、步行或家人親友接送(雙方全程佩戴口罩)等方式，將陽性快篩試劑以密封包裝，前往社區採檢院所進行PCR檢測，或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程處置。

哪裡可以做PCR？

除了原先合作之醫療院所，也新增190家診所加入，完整名單已公佈於疾管署網站，民眾前往合作院所前，請先以電話預約聯繫。也可透過疾管署全球資訊網，點選COVID-19防疫專區，點選COVID-19全國指定社區採檢院所直接查詢附近採檢站。

名單這裡查：完整醫療院所名單、社區採檢院所地圖

【台北市採檢站】

中正紀念堂車來速（今天啟用！）

地點：台北市中正區中山南路21號

時間：上午8時到晚間8時

量能：每天1200人

預約：網路預約按這裡

北士科車來速

地點：北投士林科技園區（台北市承德路6段120號旁）

時間：上午8時到晚間8時

量能：每小時150人

預約：網路預約按這裡

木柵機廠車來速

地點：木柵機廠停車場（台北市文山區新光路二段21號）

時間：早上8:00至12:00、下午13:00至17:00

量能：每天800人

預約：網路預約按這裡，也開放現場排隊(現場提供上午、下午各100名現場名額)

北市聯醫仁愛院區

地點：醫院大門右側公務停車場(大安區仁愛路4段10號)

時間：08:00~12:00、13:00~17:00

量能：上午、下午各300

預約：網路預約按這裡

北市聯醫忠孝院區

地點：急診旁戶外篩檢站(南港區同德路87號，成德市場正對面)

時間：08:00~12:00、13:00~17:00

量能：上午、下午各300

預約：網路預約按這裡

北市聯醫中興院區

地點：急診旁戶外篩檢站(大同區鄭州路145號)

時間：08:00~12:00、13:00~17:00

量能：上午、下午各300

預約：網路預約按這裡

北市聯醫和平院區

地點：急診旁戶外篩檢站(中正區中華路2段33號)

時間：08:00~12:00、13:00~17:00

量能：上午、下午各300

預約：網路預約按這裡

北市聯醫陽明院區

地點：醫院大門前立體停車場(士林區雨聲街105號)

時間：08:00~12:00、13:00~17:00

量能：上午、下午各300

預約：網路預約按這裡

北市聯醫婦幼院區

地點：兒童防疫門診(第二醫療大樓門口，中正區福州街12號)

時間：08:00~20:00

量能：全日180人，限12歲以下之兒童、青少年，並符合以下條件者：發燒、自行快篩陽性、目前正在家居隔離已出現症狀、最近曾接觸確診者、有新發生的呼吸道症狀

預約：網路預約按這裡

市立萬芳醫院

地點：急診旁社區篩檢站(文山區興隆路三段111號)

時間：08:00~12:00、13:00~17:00

量能：全日500人

預約：網路預約按這裡

市立關渡醫院

地點：急診戶外篩檢站(北投區知行路225巷12號)

時間：08:30~11:30、13:30~17:00

量能：全日500人

預約：網路預約按這裡

三軍總醫院

地點：急診戶外篩檢站(內湖區成功路二段325號)

時間：星期一至星期五08:30-11:30、13:30-16:30、18:00-20:30；星期六08:30-11:30

量能：上午、下午各150人、晚上60人；星期六150人

預約：網路預約按這裡

馬偕醫院

地點：戶外第二篩檢站旁:中山北路與嘉新大樓間

時間：

＊新冠防疫門診：星期一至星期日09:00-12:00；星期一至星期五14:00-17:00

＊新冠親子防疫門診：星期一至星期五09:00-12:00、14:00-17:00

量能：全日700人

預約：網路預約按這裡；親子防疫門診按這裡

台北榮民總醫院

地點：急診旁發燒篩檢站(臺北市北投區石牌路2段201號)

時間：星期一至星期五08:30-12:00、13:30-17:00

量能：全日300人

預約：網路預約按這裡

國泰綜合醫院

地點：急診外綠色帳篷防疫門診篩檢站(總院東側)(臺北市大安區仁愛路4段280號)

時間：星期一至星期六 09:00~12:00(採檢時間10:00~12:00)；星期一至星期五 14:00~17:00(採檢時間15:00~17:20)

量能：全日220人

預約：網路預約按這裡

台大醫院

地點：疫病門診、臺大親子疫病門診(於小兒部68診，地點為常德街1號)

時間：星期一至星期五09:00-12:00、13:30-16:30

量能：上午、下午各100人；親子疫病門診上午、下午各30人

預約：網路預約按這裡；預約親子疫病門診按這裡

新光醫院

地點：新光急診對面一品廳

時間：星期一至星期五上午08:30~11:50、下午14:00~16:50；星期六上午08:30~11:50

量能：全日320人

預約：網路預約按這裡

台北長庚

地點：急診後方戶外防疫門診

時間：星期一至星期五17:30~20:00

量能：夜診50人

預約：網路預約按這裡

振興醫院

地點：急診室對面組合屋

時間：星期一至星期五8:30～11:30、13:30～16:30、18:00～21:00；星期六至星期日上午、下午診

量能：上午、下午各80人、晚上各70人

預約：網路預約按這裡

台北醫學大學附設醫院

地點：急門診篩檢站(信義區吳興街252號)

時間：星期一至星期五8:00～12:00、13:00～17:00

量能：全日300人

預約：網路預約按這裡

台安醫院

地點：急診旁篩檢區(松山區八德路2段424號)

時間：星期一至星期五08:30-12:00、13:30-17:00

量能：全日100人

預約：篩檢對象為發燒、快篩陽性且有症狀民眾；急診24小時

三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處

地點：本院急診室1號組合屋(松山區健康路131號)

時間：星期一至星期五08:30-11:30、13:30-16:30；星期六上午08:30-11:30

量能：全日160人

預約：網路預約按這裡，上下午現場領號30名

西園醫療社團法人西園醫院

地點：急診旁檢傷站(萬華區西園路二段270號)

時間：星期一至星期日09:00起至額滿

量能：全日100人

預約：網路預約按這裡

博仁綜合醫院

地點：急診旁戶外篩檢站(松山區光復北路66號)

時間：星期一至星期五 08:00~17:00

量能：全日40人

預約：網路預約按這裡

▲士北科車來速篩檢站。（圖／記者李毓康攝）



【新北市採檢站】

板橋大型社區篩檢(疫苗接種)站

地點：板橋區環河西路四段與華江七路口 (華江抽水站旁)

時間：星期一至星期五 08:30-11:30、13:00-16:00

量能：600

預約：網路預約按這裡

板橋亞東社區篩檢站

地點：亞東紀念醫院特約門診外(板橋區南雅南路二段21號)

時間：星期一至星期五10:00-12:00、 14:00-18:30

量能：400

預約：網路預約按這裡，另上午現場掛號50名、下午現場掛號100名

板橋永安社區篩檢站

地點：永安公園市民活動中心(板橋區雙十路一段25號)

時間：星期一至星期五 8:30-11:30、13:30-16:30

量能：300

預約：網路預約按這裡

三重聯醫篩檢站

地點：新北市立聯合醫院(三重區新北大道一段3號)

時間：星期一至星期六09:00-12:00、 星期一至星期五13:00-16:00

量能：1000

預約：網路預約按這裡

三重小巨蛋社區篩檢站

地點：三重區綜合體育館(三重區新北大道一段二號北六門)

時間：星期一至星期五08:30-11:30、13:30-16:30

量能：500

預約：網路預約按這裡

泰山輔大社區篩檢站

地點：輔大醫院急診室旁(泰山區貴子路69號)

時間：星期一至星期日 08:00-12:00、13:00-17:00

量能：400

預約：網路預約按這裡

台北醫院社區篩檢站

地點：衛生福利部臺北醫院急診前組合屋(新莊區思源路127號)

時間：星期一到星期日08:00-12:00、13:00-17:00；星期一至星期五18:00-21:00

量能：750

預約：網路預約按這裡

▲民眾PCR篩檢需求暴增，儘管各大醫院都已派出大量人力，但還是無法消化龐大的篩檢需求。（圖／記者湯興漢攝）



林口恩樺社區篩檢站

地點：湖南市民活動中心後方空地(林口區民權路165號)

時間：星期一至星期六8:30~12:00、星期一至星期五13:30~17:00

量能：300

預約：網路預約按這裡

樹林仁愛社區篩檢站

地點：樹林區中山路二段78之1號(119舊址)

時間：星期一至星期五 上午8:30-11:30

量能：200

預約：現場發放號碼牌

雙和社區篩檢站

地點：衛生福利部雙和醫院第二醫療大樓接駁車等候區(中和區中正路291號)

時間：星期一至星期六 14:00-16:00

量能：350

預約：網路預約按這裡

怡和積穗社區篩檢站

地點：積穗市民活動中心(中和區員山路455巷10號)

時間：星期一至星期六09:00-12:00、星期一至星期五13:30-16:30

量能：300

預約：網路預約按這裡

永和社區篩檢站

地點：永和耕莘醫院急診前(永和區國光路123號)

時間：星期一至星期六 09:00-11:00、星期一至星期五14:00-16:00

量能：300

預約：網路預約按這裡

土城社區篩檢站

地點：新北市立土城醫院(土城區金城路2段6號)

時間：星期一至星期日08:30-12:30、13:00-17:00、17:30-21:00

量能：450

預約：網路預約按這裡

板中興海山社區篩檢站

地點：板橋中興醫院海山院區(土城區中華路一段32號)

時間：星期一至星期五9:00-11:30、13:30-16:00

量能：200

預約：現場發放號碼牌

新店慈濟社區篩檢站

地點：台北慈濟醫院大門左側(新店區建國路289號)

時間：星期一至星期六 09:00-11:30、星期一至星期五13:30-15:30

量能：250

預約：網路預約按這裡

新店耕莘社區篩檢站

地點：新店耕莘醫院A棟門口(新店區中正路362號)

時間：星期一至星期六08:30-11:00、星期一至星期五13:30-16:00

量能：300

預約：現場發放號碼牌，各時段150名

三峽中山社區篩檢站

地點：恩主公醫院門診大樓外(三峽區中山路258號)

時間：星期一至星期六 08:30-11:30、星期一至星期五13:30-16:30、17:30-19:30

量能：450

預約：網路預約按這裡

汐止國泰社區篩檢站

地點：汐止國泰綜合醫院急診外空地(汐止區建成路59巷2號)

時間：星期一到星期六8:00-11:00、13:00-16:00、18:00-21:00

量能：360

預約：網路預約按這裡

汐止社區篩檢站

地點：汐止區行政中心前方廣場(汐止區新台五路一段268號)

時間：星期一至星期五08:30-11:30、13:30-16:30

量能：600

預約：網路預約按這裡

淡水馬偕社區篩檢站

地點：淡水馬偕醫院恩典樓前左側(淡水區民生路45號)

時間：星期一至星期六 08:30-11:30、星期一至星期五 13:30-16:30

量能：400

預約：每個時段現場掛號200名

【基隆市採檢站】

市長林右昌14日指出，為避免大量民眾前往醫院急診處篩檢，造成急診壅塞，影響中重症醫療量能，因此宣布市民廣場快篩陽PCR篩檢站自16日起擴大服務，做PCR篩檢的同時也提供有症狀者藥物治療，民眾可攜帶健保卡及部分負擔80元(免掛號費)到市民廣場篩檢站，由駐站醫師給藥。

▲基隆市採檢站。（圖／基隆市政府提供）

【桃園市採檢站】

社區採檢站目前9站，其中桃園中路採檢站及中壢龍岡採檢站提供長者及嬰幼兒綠色通道，3歲以下及75歲以上者可優先採檢、看診、拿藥。5/17也將陸續於9站社區採檢站開設這個服務，並擴大年齡範圍為6歲以下幼兒、65歲以上長者，希望照顧有需要的民眾。

桃園市衛生局16日也宣布將增設3個採檢站，總數將增至12個，新設採檢站設於中壢慈濟園區、大溪埔頂、龜山大坪頂，地點和開放時間會另行公布。

▲桃園市採檢站。（圖／桃園市政府提供）※點圖可放大

【新竹縣採檢站】

公費篩檢站包括竹北市新仁醫院急診室外（每日上午9點至12點）、湖口仁慈醫院急診室外（每日上午11點至下午2點）、竹北市大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、台北榮總新竹分院急診室外服務（每日下午6點至晚上9點）。

▲新竹縣採檢站。（圖／新竹縣政府提供）



【新竹市採檢站】

新竹市社區採檢站服務對象為快篩陽性、有疑似症狀、接獲採檢通知或與確診者足跡重疊者，服務時間周一至周五上午9至12時、下午1至4時，免付費、隨到隨採。



▲新竹市採檢站。（圖／新竹市政府提供）



【苗栗縣採檢站】

▲苗栗縣採檢站。（圖／苗栗縣政府提供）※點圖可放大



【台中市採檢站】

台中市針對新冠肺炎(COVID-19)設立之醫院篩檢站及社區篩檢站，快篩條件為本市居民或就業就學者之高風險族群符合以下任一條件：1.與確診個案有接觸史；2.與公告確診個案足跡有重疊者或有COVID-19相關症狀。每間醫院可能會視現場情形作調整，若要確認最即時的資訊，建議民眾可直接聯繫醫院。

▲台中市採檢站。（圖／台中市政府提供）※點圖可放大

【彰化縣採檢站】

彰化全國首創線上家用快篩衛教諮詢站，讓居家照護的團隊照護確診者的全部家人。如果是居家檢疫、居家隔離、自主防疫期間，快篩陽性，請優先聯繫同住確診者的居家照護團隊，醫生安排時間確認快篩結果，確認快篩陽性後，就會有居家照護團隊進行收治，開始做診療，如果是中老年慢性病患者，會評估是否使用抗病毒藥物治療。如果無法確定快篩結果，可由居家照護的團隊把你轉介線上家用快篩衛教諮詢站，再做確認。

▲家用快篩衛教諮詢站。（圖／彰化縣政府提供）※點圖可放大



【南投縣採檢站】

8處公費PCR社區篩檢站(多設在該院急診室外)包括南投醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、埔里基督教醫院、南基醫院、東華醫院、埔榮醫院、惠和醫院，僅針對持有「居家快篩陽性檢體或證明者」進行PCR採檢，前往須攜帶身分證健保卡以及包妥密封之檢體，於篩檢截止前半小時抵達指定地點完成報到，皆公費使用。



▲南投縣採檢站。（圖／南投縣政府提供）※點圖可放大



【雲林縣採檢站】

4處社區採檢站針對持有居家快篩陽性檢體或證明者進行PCR採檢。

▲雲林縣採檢站。（圖／雲林縣政府提供）※點圖可放大

【嘉義縣採檢站】

▲嘉義縣採檢站。（圖／嘉義縣政府提供）※點圖可放大



【嘉義市採檢站】

▲嘉義市採檢站。（圖／嘉義市政府提供）※點圖可放大



【台南市採檢站】

3處社區篩檢站將持續開設至5月22日，有症狀者攜帶身分證、健保卡，依分流時段前往篩檢站進行鼻咽快篩；快篩陽性者，請持身分證、健保卡及密封好的快篩試劑，依分流時段前往進行PCR採檢。

▲台南市採檢站。（圖／台南市政府提供）



【高雄市採檢站】

高雄市有19家診所可以做PCR採檢，還有23個社區篩檢站，除了車來速篩檢站車較多，大部分都不需要等候太久。

▲▼高雄市社區採檢站。（圖／高雄市政府提供）※點圖可放大



【屏東縣採檢站】

包括4處社區篩檢站：國仁醫院、茂隆骨科醫院、東港安泰醫院、南門醫院；另14家責任醫院防疫門診亦提供PCR採檢服務。

民眾如出現疑似症狀，可先使用快篩試劑自行採檢，若為陽性，可至社區篩檢站提供公費採檢服務。亦可至本縣14家責任醫院之防疫門診掛號採檢，如非社區篩檢站或防疫門診服務時間，可至14家責任醫院急診採檢，須負擔行政費用。

【宜蘭縣採檢站】

▲宜蘭縣社區採檢站。（圖／宜蘭縣政府提供）※點圖可放大



【花蓮縣採檢站】

▲花蓮縣採檢站。（圖／花蓮縣政府提供）※點圖可放大

【台東縣採檢站】

台東縣社區採檢院所 (PCR)共計8間，包括衛生福利部立台東醫院、台東基督教醫院、台東聖母醫院、台東榮民醫院、關山慈濟醫院、部立台東醫院成功分院、蘭嶼鄉衛生所、綠島鄉衛生所。

快篩陽性之民眾，可持身分證、健保卡及密封好的採檢器具就近前往採檢院所PCR，此外居家隔離、自主防疫及居家檢疫3對象，得經由視訊診療判讀確認，或委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣/檢測片至指定院所(含衛生所)請醫師確認，如對結果無疑義免做PCR。

【澎湖縣採檢站】

可至部立澎湖醫院採檢。

▲澎湖醫院採檢資訊。（圖／翻攝衛福部澎湖醫院官網）



【金門縣採檢站】



警光會館社區採檢站

對象：快篩陽或被匡列隔離者

時間：每天10:00-14:00

帶健保卡即可

金門醫院急診室採檢站

對象：快篩陽性

時段：視案量調整時段，由衛生局與急診協調時間後通知

帶健保卡及掛號費100元



若PCR結果為陽性，下一步該做什麼？

若接到確診通知，屬於輕症居家照護者，告知密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並填寫疾管署通知簡訊所附之「自主回報疫調系統」連結或是到「健康存摺」確認並填寫，再至台灣社交距離APP，上傳隨機ID，讓接觸者收到相關訊息。

確診不舒服怎麼拿藥、看醫生？

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，採居照護的居家個案，可運用「健康益友」APP聯繫看診，若醫師開立處方箋，協助送藥的1900藥局將可跟核心藥局領藥送到府。此外，也可像新北市每個行政區都有責任醫院進行居家照護，提供主動評估關懷、開藥等服務，也會將處方用藥一併安排由家人帶領或送藥到府。

至於一般沒有危險因子的確診者，可依照藥師公會全聯會公布6類居家常備藥品，分別為解熱止痛藥（乙醯胺酚)、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑等，幫助緩解症狀。若有任何不適加劇，也可使用居家關懷遠距醫療視訊看診。