虎姑婆Omicron對兒童無差別攻擊　台大醫再示警！揭台這點不尋常

記者陳俊宏／綜合報導

台大急診醫學部臨床教授李建璋示警，對兒童來說，Omicron「不是巧虎，是虎姑婆」，死亡率高達0.35%，是流感7倍。他今天（17日）再度提醒，Omicron對兒童是無差別攻擊，台灣兒童住院潮還沒產生，短期卻發生兩起Omicron猛爆腦炎致死案例，不尋常，「 我寧可現在當烏鴉」。

李建璋15日在臉書說，雖然大家都普遍認為，Omicron對打了疫苗的青壯人口就是個感冒，公佈的死亡病患通常是有慢性病或是沒有打疫苗的老人，如果把這樣的觀念帶到兒童，可能就錯了。

李建璋提到，Omicron對兒童是特別凶猛，美國統計數字發現，兒童Omicron住院比例高於成人，在高峰時期，整體住院人數是Delta時期的5倍，Omicron流行期間，死亡總數上升3.3倍，自2022年以來，全美共有616個兒童死亡。

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▼李建璋提醒，美國兒童死亡總數在Omicron時，節節上升。（圖／翻攝李建璋臉書）

李建璋表示，對兒童，不要以為Omicron是流感，流感的死亡率是0.05%，但Omicron死亡率高達0.35%，是流感7倍，沒有慢性病的健康兒童也有可能遭受重症無情打擊，「家長，不要遲疑了，這一次兒童面對的不再是巧虎，而是虎姑婆，該打疫苗的年齡就不要再等待了。」

李建璋說，醫生已經觀察到，Omicron在兒童的表現明顯和Delta不同，Omicron以哮吼和細支氣管炎為主，這些情況發生在學齡前兒童需要住院；而更糟糕的是，Omicron對東方小孩的表現和歐美不一樣，香港統計15%的小朋友得到Omicron之後有神經學上的表現，會痙攣也會演變成腦炎，「這可以解釋我們聽到台灣兩個過世的兒童都是用腦炎來表現」。

李建璋今再發文指出，兒童Omicron人口死亡率低、病死率低，但住院死亡率較高，他用人口死亡率描述Omicron就是「巧虎」，用住院死亡率描述Omicron就是「虎姑婆」，那他為什麼要拿虎姑婆來嚇人？

李建璋表示，第一，Omicron對兒童是無差別攻擊，沒有任何人可以保證哪一個小孩不會受感染；第二，沒有任何醫師可以預測誰會惡化，縱使大部分兒童都康復，Omicron和成人不同，一大部分惡化的小朋友過去是健康的。

▼高雄學童接種莫德納疫苗。（圖／高雄市政府）



李建璋提到，第三，小於5歲沒有疫苗，小於12歲兒童沒有神藥可以用，所以最重要是NPI，也就是戴口罩與社交距離，所以家長要提高警覺；第四，最重要的是，還有很多疫苗適齡兒童家長對疫苗猶豫，所以他希望大家重新了解兒童Omicron和成人Omicron不同，鼓勵大家儘量接種。

李建璋說，最早美國CDC示警兒童Omicron死亡總數與住院數大幅攀升；其次學者在《JAMA Pediatrics》期刊發表，Omicron在小小孩產生哮喘、細支氣管炎，病情延誤會致命；另外，《Nature》雜誌也特別用社論探討Omicron對兒童的打擊較成人重。

李建璋指出，他發現這些歐美報告很少提出腦炎的案例，台灣兒童Omicron住院潮還沒產生，短期卻發生兩起Omicron猛爆腦炎致死案例，不尋常，最後寫出這篇還是因為香港報告和台灣現象吻合，香港Omicron住院小孩有高達13%有嚴重神經學反應，一個月死了4個兒童，其中有2個也是猛爆型腦炎。

李建璋表示，走過腸病毒的醫師世代，和他會有一樣的不祥預感，病毒其實會有種族性，現代地球村，腸病毒71型也會傳到歐美，歐美卻沒有大規模腦炎致死案例，唯獨台灣、中國大陸、馬來西亞造成大量腦幹腦炎死亡；這一次，馬來西亞也報告一個Omicron腦炎死亡案例，香港也報告、台灣也開始，直覺就是必須要小心。

李建璋寫道，他現在示警當然可能冒著過度示警的危險，等疫情起來再評論最安全，但到時台灣的量能、家長的警覺、疫苗施打來得及嗎，「 我寧可現在當烏鴉，大家盤點量能、施打疫苗、小心防護，就算沒遇上，最多就是我過度憂慮了。」