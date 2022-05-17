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0+7今上路　醫曝1事不做專責病房會塞爆

記者黃翊婷／綜合報導

0+7新制今（17日）起上路，雖然指揮官陳時中表示，現在這情況就要跟病毒共存。但林口長庚副院長邱政洵認為，決定放寬居隔天數，傳染病等級也應該調降，因為若是繼續維持現行規定，到時共病患者眾多，可能會卡在專責病房，反而讓感染母數增加，「誰來考慮醫療端的負擔？」

▲▼中正紀念堂車來速篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診。（圖／記者李毓康攝）

▲中正紀念堂「車來速」17日啟動，每日上午8點到晚上8點提供PCR核酸檢測及醫師看診給藥。（圖／記者李毓康攝）

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指揮中心宣布，為因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，並參考國外防疫政策，17日起調整確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫，也就是從3+4改為0+7。

根據《聯合新聞網》報導，林口長庚副院長邱政洵指出，目前新冠肺炎的主要感染途徑仍是家戶傳播，新制上路後肯定會增加染疫個案，想要放寬居隔天數還要通盤考量整體的政策，若要放寬就應該調降傳染病等級，否則繼續把新冠肺炎歸類在第五類法定傳染病的話，一旦PCR陽性就要通報，到時共病患者眾多，可能會卡在專責病房，反而導致感染母數增加，「誰來考慮醫療端的負擔？」

▲▼5/16五一七新制。（圖／指揮中心提供）

▲0+7新制上路，確診者的同住家人若打滿3劑疫苗可免居隔。（圖／指揮中心提供）

而對於台灣提早與病毒共存，各界正反意見不一，也有許多人擔心採取0+7新制會放出更多無症狀感染者。對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，綜合日本和新加坡的研究數據，有5％個案可能在7天或7天以上仍有少量病毒具備傳染力。

羅一鈞說，以目前來講7天解隔離條件，沒有要採認第7天採檢的結果，而是以大數法則來看，根據目前社區疫情規模，隔離7天已經把傳染期和傳染力都壓很低，出外活動沒有太大風險，因此這個階段也不需要做檢測，T線比較淡未必代表病毒比較低，試劑不同也會有影響，經過專家討論，快篩陽性、陰性並不代表是否具有傳染力，而是以天數為主，目前世界大多國家也都這樣採行。

指揮官陳時中也提到，以前致死率高，所以需要清零，而Omicron致死率大幅降低，現在這情況就要跟病毒共存，就要看是一下子大量共存還是少量漸進性共存，台灣現在是少量逐步跟病毒共存，所以會逐步放寬解禁。

陳時中進一步說明，不是一個傳染病就一定要清零，這和病毒本身特性有關，再來決定防疫的政策跟目標，此外，現在從其他國家經驗來看，致死率大幅降低，大家決定應該跟病毒共存，台灣現在逐步鬆綁，跟疫苗、口服藥物等因素有關，要慢慢把共存幅度變大，最後變成完全在疫情下正常生活。

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